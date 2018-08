Bateria d’al·legacions de la CUP-Crida per Girona al nou reglament de piscines

La CUP-Crida per Girona ha registrat una bateria de 27 al·legacions al nou reglament de les piscines municipals gironines. Entre les mesures proposades pels cupaires destaquen l’ampliació dels horaris de la piscina de la Devesa durant el mes de setembre; o la prohibició de prendre begudes alcohòliques i de fumar als recintes, tenint en compte que les piscines estan declarades espais lliures de fum.

Altres propostes del grup municipal són permetre anar vestides les persones que només acompanyin menors i no tinguin previst banyar-se; garantir el dret a la llibertat d’expressió i de protesta tant del personal com de les persones usuàries en el recinte, un aspecte que en l’actual redactat està restringit; i crear un apartat on es detallin les diferents figures professionals del servei de piscines i les seves funcions, amb l’objectiu de preveure la seva incorporació progressiva a la plantilla municipal.

En una intervenció recent al Ple municipal, la regidora Laia Pèlach també va defensar que es tinguin en compte criteris d’alimentació saludable en l’oferta de productes als bars de les piscines, per tal de minimitzar la presència de productes fregits i ensucrats.

Garantir el dret de fer ‘topless’

Finalment, la CUP-Crida per Girona ha reclamat al govern municipal que es garanteixi el dret de les dones a fer ‘topless’ a les piscines municipals. Tot i que aquesta pràctica no està prohibida al reglament, els cupaires tenen coneixement que en diverses ocasions s’ha recomanat a usuàries dels equipaments municipals no fer-ne. En el darrer Ple municipal la regidora Laia Pèlach va demanar públicament a l’equip de govern que es permeti fer ‘topless’ lliurement a les dones que fan ús de les piscines municipals.