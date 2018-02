La CUP-Crida per Girona exigeix revisar el suport municipal al Festival del Circ i una ubicació alternativa a la Devesa en cas de noves edicions

La CUP-Crida per Girona ha fet balanç de l’edició del Festival del Circ que s’ha celebrat els darrers dies a la ciutat. La formació ha criticat un cop més els tractes favorables per part del govern gironí envers als organitzadors de l’espectacle, així com diversos problemes i incompliments detectats durant els dies que el Festival del Circ ha estat a la ciutat. Per això exigirà que es revisi el suport municipal a la iniciativa en cas de noves edicions.

Respecte a l’emplaçament de l’edició d’enguany, la CUP-Crida per Girona ha recordat que incompleix el reglament d’usos i activitats vigent actualment a la Devesa, per la qual cosa han exigit que en cas que es vulguin celebrar noves edicions de l’esdeveniment caldrà trobar una ubicació alternativa. La formació també ha assegurat que vetllarà perquè el reglament d’usos de la Devesa, que es tramitarà properament, eviti de forma efectiva l’ocupació del parc per a macroesdeveniments com aquest.

Quant al pagament de taxes, la CUP-Crida per Girona ha criticat que no s’hagi fet pagar a l’organització del festival la taxa prevista per a activitats amb ànim de lucre a la Devesa, força superior a la taxa d’ocupació per a circs que l’equip de govern ha decidit aplicar a l’esdeveniment. Els cupaires també han denunciat que el consistori hagi finançat aquest festival privat amb 65.000€ de fons municipals sense cap justificació tècnica, i que a hores d’ara encara no es tingui constància que s’hagi signat cap conveni que reguli la col·laboració municipal amb el festival ni els deures de l’organització envers la ciutat.

A més d’aquestes qüestions, la formació ha denunciat que s’han detectat incompliments greus en prevenció de riscos laborals en el muntatge de les instal·lacions a la Devesa, i que ha rebut nombroses queixes veïnals pels problemes de mobilitat que ha causat l’esdeveniment i per l’excés de soroll. Per tot plegat, la CUP-Crida per Girona ha sol·licitat al govern municipal que elabori un informe respecte a la gestió municipal que s’ha fet al voltant de l’esdeveniment i de valoració de l’impacte que ha tingut el Festival del Circ en els diferents àmbits, per tal de revisar l’actuació realitzada i preveure canvis de cara a possibles noves edicions.