Lluc Salellas denuncia que el president de la Diputació de Girona entén les institucions públiques com un "xalet" privat

Avui el regidor de la CUP de Girona Lluc Salellas ha denunciat mitjançant les xarxes socials que la Diputació de Girona ha pagat amb diners públics un dinar a "treballadors, amics i convidats". Concretament Salellas ha escrit: "Avui Miquel Noguer serà nou president de la Diputació de Girona i ha decidit que tots els gironins i gironines paguem aquest dinar a treballadors, amics i convidats del dia. Com si fos una cort medieval. Ràbia i vergonya d'entendre les institucions públiques com un "xalet" privat. A la gent de la CUP que no ens hi comptin."