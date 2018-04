La CUP es mosta contrària a que la Diputació de Girona pagui part de la construcció del museu Thyssen

La CUP ha mostrat el seu rebuig al compromís expressat pel president de la Diputació de Girona d’entrar a formar part del Patronat del Museu Thyssen i finançar-ne la construcció del nou edifici de la col·lecció privada.

La formació, que ha lamentat que en cap moment s’ha informat a la ciutadania de la voluntat del projecte, ha criticat que el president de la Diputació no hagi volgut fer públic l’import total compromès com a institució, que segurament serà «milionària».

Per la CUP, el finançament del Museu Thyssen és un clar exemple de l’aposta de la Diputació per un model cultural «elitista» i de grans festivals, en contraposició a l’ajuda de petits projectes de base que tinguin l’objectiu d’acostar la cultura a la societat.

A la vegada, la CUP ha volgut recordar que l’anunci de la Diputació no ha anat acompanyat d’un pla de viabilitat econòmica que justifiqui la despesa anunciada.

Per Lluc Salellas, diputat provincial de la CUP, «no seria el primer cop que la Diputació fa inversions milionàries en projectes privats sense saber si aquests tindran un retorn a la societat».

Per la seva banda, el regidor de la CUP a Sant Feliu de Guíxols, Aniol Negre, ha volgut recordar que «El Museu Thyssen provocarà i ja està provocant el desmantellament del Museu d'Història de la ciutat» pel que «destinar diners en un museu privat no repercutirà de forma positiva al poble».