La CUP demana un replantejament del model cultural de la Diputació de Girona

La CUP ha fet una crida a la «democratització» del model cultural de la Diputació de Girona i ha reclamat que cal fer un replantejament «urgent» que defugi de l’actual model basat en el “repartiment de diners” de manera directa.

Segons la formació, que ha analitzat totes les aportacions en matèria de cultura de la Diputació de Girona durant l’any 2017, ha pogut constatar que actualment només es destina un 18% dels diners de cultura en línies públiques de subvenció, on qualsevol ajuntament o empresa s’hi pugui presentar de manera lliure. Per contra, una gran majoria de les partides culturals (un 78,6% del total) es fa de manera nominativa, o sigui, amb un destinatari ja predeterminat.

Per la CUP, aquestes proporcions entre subvencions nominatives i línies de concurrència pública, són el clar exemple que la Diputació de Girona és una institució on s’hi reparteixen diners i no serveis. A la vegada, la formació ha criticat que moltes de les subvencions nominatives es venguin com a “ajudes a Ajuntaments” quan el destinatari final és una empresa privada que la que acaba implementant la política cultural.

Per Lluc Salellas, diputat provincial de la CUP, ha reclamat que «no pot ser que la única política cultural de la Diputació sigui repartir diners de manera indiscriminada». Segons Salellas, cal amb urgència «replantejar subvencions a festivals que esgoten les entrades en pocs minuts, i mirar com podem acostar la cultura a la gent que ara mateix no hi pot accedir».