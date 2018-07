Aigua

Les CUP del Priorat i Baix Camp pacten amb l’ACA la convocatòria de la Taula del Siurana pel proper setembre

L’Agència Catalana de l’Aigua coincideix amb la CUP que la Taula del Siurana és la solució vers el conflicte pels recursos hídrics al Priorat i al Baix Camp. En aquest sentit, des de la Candidatura es celebra que l’Agència s’hagi compromès a conformar la Taula de cara al proper setembre per gestionar el problema actual. Els cupaires recorden que l’experiència prèvia de la Taula del Ter demostra que, malgrat les dificultats i complexitat, si hi ha voluntat i predisposició es poden trobar solucions de consens per a tots els agents implicats.

En aquest sentit, els representants de la Candidatura d’Unitat Popular han exigit a l’ACA una major inversió en estructures pel reaprofitament de l’aigua. “La quantitat de diners que es paga a l’ACA a través del cànon d’aigua és molt més elevada que el retorn que l’Agència realitza en inversions al territori”, ha assegurat el regidor de Reus Edgar Fernández.

L’ACA, en aquesta primera reunió, també ha recongut possibles usos irregulars dels recursos hídrics que estan investigant actualment. És per això que la CUP ha insistit que cal fer una auditoria a fons que permeti posar llum a pràctiques “opaques i fraudulentes” que acompanyen la gestió de l’aigua. Segons la diputada Natàlia Sànchez “no és comprensible que l’ACA asseguri que no disposa d’informació sobre convenis antics però vigents perquè diverses empreses i ajuntaments afirmen que no troben la documentació en qüestió”.

La necessitat de fixar el cabal ecològic del riu Siurana ha estat una de les qüestions clau de la trobada. “Per culpa del bloqueig entre l’ACA i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre encara no s’ha determinat quin ha de ser el cabal mínim del riu. Des del Priorat hem demanat que es faci un bon estudi que determini aquest cabal amb els criteris ecològics i hem trobat el compromís de l’Agència per marcar-lo abans d’acabar l’any”, ha afirmat el conseller comarcal del Priorat Damià Fàbrega. D’altra banda, el conseller denuncia que fins que no es resolgui aquest bloqueig el Priorat no podrà consolidar els projectes de desenvolupament de la comarca que passen per un model agrari sostenible.

Des de la CUP celebren que l’Agència Catalana de l’Aigua hagi emplaçat als representants de la formació a reunir-se de nou a finals de setembre per continuar evaluant la gestió de l’aigua a les dues comarques implicades així com el compromís de mantenir una relació fluïda a partir d’ara.