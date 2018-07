La CUP-Crida per Girona reclama al govern que demandi ADIF sense més dilació

La CUP-Crida per Girona ha valorat públicament l’informe encarregat per l’Ajuntament de Girona per tal d’avaluar i quantificar els perjudicis i els incompliments generats per ADIF en la gestió de les obres del TAV a la ciutat. La formació considera que els resultats de l’estudi confirmen la conveniència d’interposar una demanda municipal contra ADIF amb la major brevetat possible, i qüestiona la gestió que han fet els diferents governs municipals a l’hora de negociar amb l’Estat. També reclamen més diàleg i transparència per part del govern envers entitats veïnals, ciutadania i grups polítics de cara als propers passos que caldrà acordar.

Primerament, doncs, la CUP-Crida per Girona ha instat el govern municipal a accelerar la demanda contra ADIF pels retards i incompliments constants en les obres, que han provocat múltiples greuges al conjunt de la ciutat i al veïnat afectat. La formació ha criticat l’opció prevista pel govern, que abans d’iniciar cap acció penal vol esperar que finalitzin totes les obres, incloses les de la plaça d’Espanya, i intentar arribar a un acord de compensació amb ADIF. Els cupaires han recordat que durant tots aquests anys ADIF s’ha negat a reconèixer els perjudicis causats i a pagar compensacions, per la qual cosa consideren que aquest plantejament està abocat a acabar en via morta.

La CUP-Crida per Girona ha aprofitat per qüestionar la gestió d’aquesta qüestió que han fet els diferents governs municipals des de les primeres negociacions del projecte fins l’actualitat. Els cupaires consideren que ha mancat “lideratge institucional” per defensar els interessos de la ciutat, i que “el govern municipal ha deixat màniga ampla a ADIF i l’ha tractat amb massa permissivitat”. També han denunciat que no se signés d’entrada un conveni entre l’Estat i l’Ajuntament que establís les condicions d’execució del projecte. Per plegat, segons la formació, “el govern ha de deixar d’anar remolc d’ADIF i defensar els interessos de la ciutat amb tota la determinació, també a través de la via judicial”.

Projecte global per a l’entorn de l’estació a banda i banda de la via

Finalment, la CUP-Crida per Girona ha reclamat al govern una major transparència i diàleg en la gestió dels propers passos que caldrà fer. En aquest sentit, a més de la demanda contra ADIF els cupaires han reclamat un procés ciutadà per a definir el futur i els usos de tot l’entorn de l’estació a banda i banda de la via del tren, de manera que s’hi inclogui el parc central, d’una banda; i també la plaça d’Espanya i la plaça Poeta Marquina de l’altra.

