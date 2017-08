CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona reclama que l’Ajuntament es querelli contra ADIF

La CUP-Crida per Girona s’ha posicionat al voltant dels nous retards detectats en les obres del Parc Central en relació amb els compromisos adquirits per ADIF el passat mes de març. La formació considera que aquests incompliments del cronograma anunciat per l’empresa eren “més que previsibles” tenint en compte els antecedents dels darrers nou anys, i ha criticat que el govern gironí hagi basat l’estratègia per al Parc Central “en l’esperança i la bona fe”.

Davant d’aquesta situació, la CUP-Crida per Girona ha reafirmat la seva aposta per accelerar la via judicial contra l’empresa. D’aquesta manera, els cupaires han reclamat al govern de la ciutat que enllesteixi la querella per presentar-la amb la major celeritat possible, i han remarcat que “aquests nou anys de greuges i menysteniment constants no poden quedar impunes”.

La CUP-Crida per Girona també ha sol·licitat que al Ple del mes de setembre s’inclogui un punt sobre les obres a l’ordre del dia, per tal de conèixer de primera mà l’estat de la qüestió, i valorar la possibilitat d’aprovar algun posicionament o pla d’actuació per part del plenari.

Finalment, la formació s’ha posat un cop més a disposició del veïnat de Sant Narcís per participar en possibles noves mobilitzacions, i ha fet una crida a la ciutadania i a tot el teixit associatiu gironí a implicar-se en la lluita pel Parc Central i contra els incompliments d’ADIF, que segons els cupaires “és un tema de ciutat”.