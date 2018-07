lluita institucional

Guanyem Badalona en Comú fa públiques les declaracions de béns dels seus regidors/es un cop han deixat les seves responsabilitats al govern local

Guanyem Badalona en Comú ha publicat a la seva pàgina web la declaració de béns dels seus 5 regidors i regidores, un cop aquests han deixat les seves responsabilitats al capdavant del govern de la ciutat durant els anys 2015 i 2018.

Tant l’alcaldessa Dolors Sabater com els regidors Jose Téllez, Francesc Duran i les regidores Laia Sabater i Fàtima Taleb, han actualitzat la declaració de béns que van publicar al maig de 2015 abans de ser escollits i escollides com a representants electes de la ciutat. Així, consideren, la ciutadania pot comparar una i altra declaració.

“És una mostra de transparència que hauria de ser habitual i normal en democràcia”, ha manifestat el portaveu del grup municipal Jose Téllez. “Quan tens la responsabilitat de governar una ciutat tan gran com Badalona prens decisions importants i estàs a prop de molts poders econòmics”, ha continuat l’ex-responsable de l’Hisenda Local, “per això mateix no només no s’ha de ficar la mà a la caixa sinó que a més l’evolució dels nostres béns durant aquests tres anys ha de ser pública i evaluable per la ciutadania”.

En aquesta nova declaració de béns es pot comprovar que cap regidor o regidora de la formació ha augmentat de forma desmesurada els seus comptes o les seves possessions. L’alcaldessa continua conservant la mateixa hipoteca al 50% i la resta de regidors continua vivint en règim de lloguer. Cal recordar que les rendes percebudes pels càrrecs electes han estat inferiors als sous aprovats pel ple municipal, ja que el codi ètic de l’organització limita el seu salara a un topall de 3’5 vegades el Salari Mínim Interprofessional. La resta es destinen a projectes socials de la ciutat.

Les despeses de la targeta de crèdit protocol·lària també públiques

Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona fins al juny de 2018 i presidenta de Guanyem Badalona en Comú, a més, ha fet entrega ja de la seva targeta de crèdit de la que disposava per a despeses protocol·làries derivades del seu càrrec. L’alcaldessa només va disposar d’aquesta targeta a partir de 2018, abans no la va sol·licitar. En total la despesa no suma més de 400€, que també es pot consultar a la pàgina web de la formació. La majoria d’aquestes despeses són petits viatges en taxi per a desplaçar-se a reunions de feina, el viatge a Nàpols per acompanyar l’ONG badalonina Proactiva Open Arms a l’abril i algun dinar de feina amb periodistes.



Aquesta despesa contrasta amb l’efectuada durant el mandat 2011-2015 en el qual Xavier García Albiol va ostentar el càrrec a l’alcaldia de la ciutat i va fer servir també la targeta de crèdit protocolària. En el seu cas, durant 4 anys la despesa va pujar fins al 9.000€.

Dolors Sabater ha afirmat que “amb la declaració pública de béns fem un pas més cap a una nova manera de fer política en què la transparència és un dels nostres pilars bàsics”. A més a més, “d’aquesta manera, tot Badalona podrà comprovar que entre les nostres files no hi ha professionals de la política, sinó persones normals que han estat escrupoloses i estrictes en la gestió de cara euro públic”. Per altra banda, Guanyem Badalona en Comú demana que aquesta pràctica de transparència “es converteixi en normal i habitual en democràcia”. “Alguns regidors haurien d’explicar com poden tenir centenars de milers d’euros als seus comptes corrents sense cap altra experiència professional prèvia que haver tingut responsabilitats a l’ajuntament de Badalona”, ha acabat l’alcaldessa Dolors Sabater