El SEPC de la UAB i la Plataforma Antifeixista exigeixen a l'Equip de Govern de la Universitat no admeti a JSCC com a col·lectiu al Directori d'Entitats

"Primer de tot, evidenciar que aquesta denúncia forma part d'una dinàmica victimista que és, en essència, la seva praxi política i que ha comportat dues principals conseqüències; perseguir la lluita antifeixista a la UAB i perjudicar la imatge de la universitat.

En segon lloc, constatar que des de fa 3 anys, moment en què JSCC va instal·lar-se al campus, el col·lectiu ha iniciat una campanya de difamació, criminalització i repressió desmesurada cap a totes aquelles estudiants que denunciem els seus vincles amb l'extrema dreta i la presència de feixistes al campus, perseguint especialment a les que ens definim com a independentistes i com a antifeixistes.

En tercer lloc, considerar que amb aquesta campanya busquen no només difamar sinó que també mediatitzar i victimitzar-se davant de mitjans de comunicació i institucions que sustenten el Règim del 78. Bons exemples d'això són les constants aparicions a mitjans afins o les mostres de suport de partits i organitzacions d’extrema dreta. Recentment han sol·licitat reunions amb el Ministre d'Universitats espanyol i la Consellera de Coneixement, entre d'altres. A més, amb l'ajuda de Ciutadans, han demanat la compareixença de la rectora Marga Arboix al Parlament per explicar la falsa vulneració de drets fonamentals que denuncien. Fets que considerem completament desmesurats i que evidencien que busquen mediatitzar-se a partir del victimisme.

Per contra, la presència de JSCC s'ha caracteritzat per estar acompanyada de grupuscles neonazis en les seves paradetes, com el grup Último Bastión o Xavier Fazio, conegut feixista vinculat a Plataforma per Catalunya; per l'entrada d'antiavalots al campus; i per les difamacions i mentides dels membres de JSCC sobre la nostra universitat, incloent-hi falsos testimonis a diversos mitjans de comunicació, com ara Espejo Público. Per si tot això fos insuficient per exigir la seva expulsió del campus, també han denunciat 14 estudiants antifeixistes que s'enfronten a penes de presó per manifestar-se en contra de tots aquests fets".