El creixement de més del 10% de la oferta turística de Mallorca es disfressa de “suspensió de Llicències, contenció, equilibri territorial i decreixement”.

Després de setmanes de debats tècnics i canvis cada dos per tres, el Consell és a punt d’aprovar el Pla d'Intervenció en àmbits Turístics (PIAT) que diu com, on i en quina quantitat es reparteixen 43.000 noves places turístiques a Mallorca. Rere el debat tècnic i els canvis de criteris de darrer minut, que els responsables polítics del Consell utilitzen com a estratègia per desviar l'atenció del fons de l'assumpte, hi ha un creixement superior al 10% de la planta turística de Mallorca, que al nostre entendre ja té una sobre oferta de places.

A falta de poder consultar-lo al detall, el que hem conegut del PIAT és decebedor per les segu?ents raons:

1. Dona cobertura a un increment espectacular de places sobre les existents. Recordem que la legislatura començava amb 288.747 places turístiques legals i quan s'hagin repartit les que proposa el PIAT, arribarem a les 430.000. Un increment mai vist en cap altre període històric, després de més d'un segle de Turisme a Mallorca.

2. El PIAT converteix TOT el territori en una única zona turística. Si fins fa poc el turisme es concentrava a les zones turístiques delimitades urbanísticament, i s'hi concentrava 6-7 mesos l'any, ara tota l'illa esdevé turística. Això esbuca tota la legislació urbanística aprovada per tots els governs i majories populars anteriors. Aquesta nova delimitació urbanística amenaça o condiciona totes les altres activitats econòmiques, terciaritza cada racó de l'illa, amenaça els usos residencials, el dret de la gent a l'habitatge i augmenta la pressió sobre tot el territori.

3. Anomenen “SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES” el repartiment de 30.000 places. Amb l’aprovació inicial del PIAT, es durà endavant un règim que s’ha anomenat de “suspensió de llicències” que estarà vigent fins que s’aprovi definitivament el PIAT, amb un màxim de dos anys. Es podran donar d’alta un màxim de 20.000 places per a estades turístiques a habitatges i 10.000 per a hoteleres. Donar 30.000 noves places ara és “suspensió de llicències”?. Volen enganyar a la gent.

4. Sense criteris ambientals. La Llei del Turisme diu que les places s'han de repartir tenint presents els recursos naturals. Això no s'ha respectat, evidentment, perquè ara mateix ja hi estius amb greus problemes d'aigua, saturació de les infraestructures, consum exagerat de recursos, de generació de residus i de conservació d'espais naturals, sobrepassats per l'allau de visitants.

5. A Mallorca hi ha 12 municipis que ja tenen més places turístiques que habitants. Aquests municipis rebran encara més places turístiques via PIAT. No és comprensible que municipis com Sant Llorenç (3,43 places turístiques per habitant), Muro (2,80) o Santanyí (2,08) puguin acumular més i més places turístiques.

6. Sense visió de conjunt. És Mallorca el que està saturat. Aquesta visió de zones i nuclis diferenciats que fa el PIAT, en lloc de parlar de tota l'illa de Mallorca, peca de la mateixa manca de visió de conjunt que la zonificació. Les carreteres, com altres serveis compartits per tots, es saturaran igual venguin d'on venguin els cotxes.

En definitiva, el PIAT s'aprova dins un context de febre turística i de repartiment de places digne d'una colossal bombolla immobiliària que convindria frenar abans que esclati. En lloc d'això les institucions ajuden a inflar-la fins a un punt insuportable, tot embolicat amb les paraules sostenible, ecològic, contenció, suspensió de llicències, equilibri territorial, paisatge i decreixement.

Tot i que cap de les al·legacions de la nostra entitat a la Llei Turística ni a la Zonificació van ser acceptades, Terraferida insisteix que s'ha de frenar aquesta deriva de repartiment de places i per això seguim proposant:

• Eliminar la borsa de 43.000 noves places turístiques i deixar-la a 0.

• 2x1 turístic. Per cada nova plaça turística se n’haurien de donar 2 de baixa.

• Multiplicar per 10 el cos d'inspectors turístics (com ha fet Barcelona) per eliminar l'oferta il·legal, la sobreocupació als hotels i l'incompliment sistemàtic de la llei turística (es segueixen llogant pisos, per exemple).

• Fer inedificable el sòl rústic, on queden més de 100.000 parcel·les edificables amb capacitat per 400.000 places. El lloguer turístic ha accelerat l'edificació de grans xalets a fora vila, amb un impacte enorme.

Terraferida