Terra Cremada, vinyetes de còmic diàries sobre la repressió a Catalunya

El perfil de Twitter @TerraCremada publica cada dia una vinyeta que descriu la repressió que es viu a Catalunya des del Referèndum de l''1 d'octubre (l'autor les defineix com un relat-ficció d'una "hipotètica" Catalunya, "un relat distòpic de com seria Catalunya sota una Espanya governada per la extrema dreta..".). En aquestes vinyetes diàries apareixen membres de les forces d'ocupació, desdibuixats o indeterminats i amb aspecte futurista, que porten a terme actes coactius o violents.

També hi ha vinyetes dedicades al poder que exerceix aquestes repressió, en què apareixen líders del PP o el rei espanyol, o bé membres dels partits unionistes com Albert Rivera o Inés Arrimadas. Altres vinyetes fan referència a la imposició de la llengua en una escena de ficció llunyana en què el català resta prohibit davant els tribunals i les forces d'ocupació (FEMS) perquè "se interpretarà como delito de odio."

La continuïtat de les vinytes transcorren "En una Espanya governada per la dreta dura, Catalunya acaba subjugada i sota la brutalitat de les "FEMS". Des de la clandestinitat el govern i el poble es mobilitza... Noms, personatges i situacions són ficticis, qualsevol semblança amb la realitat és coincidència."

La primera vinyeta va ser publicada el passat 14 de febrer, dedicada a la manifestació unionista a Barcelona, i des d'aleshores ha mantingut el ritme de publicació diària d'aquesta forma de denúncia política des d'una expressió artística original i actual.

Aquí teniu una mostra d'aquestes vinytetes:

Mentre el país es pregunta que ha passat amb el President el dia a dia es fa insofrible sota la brutalitat de les FEMS

[Relat-Ficció]

Ciutat Vella - Vinyeta 26 pic.twitter.com/BBA4rtudnE — Terra Cremada (@TerraCremada) 10 de març de 2018

El President i el conseller ajudats discretament per la policia belga es dirigeixen cap a l'Haia per una trobada secreta amb representats de països europeus però...

[Relat-Ficció]

Brussel·les - Vinyeta 21 pic.twitter.com/h26jxlJ2VZ — Terra Cremada (@TerraCremada) 5 de març de 2018