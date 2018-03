Forces d'ocupació

L'alcalde de Palafolls, Agustí Valentí (PSC), no es mulla i anuncia una consulta sobre la processó de legionaris

A la carta d'Agustí Valentí (PSC), publicada al web de l'ajuntament, l'alcalde de la població del Maresme afirma sobre la processó d'avui dels Legionaris que "molts fidels de bona fe no veuen amb bon ulls un acte que sembla més una provocació que una celebració que uneixi els catòlics i també els qui no ho són..."

Malgrat això, l'alcalde de Palafolls no es mulla i ha permès amb la seva passivitat que avui es realitzés una processó de caràcter casernari i feixistitzant, malgrat el rebuig del poble a la presència del legionaris i dels vots en contra dels grups del ple municipal. S'escuda, a més a més, en una falsa absència de protestes, sense tenir en compte que Palafolls va ser i és avui notícia a causa de la rebutjada desfilada de la 'Hermandad de Caballeros Legionarios':

"L’Ajuntament ha estat sempre en contra, com manifesta en diverses Mocions de proposició i de censura, amb un sol vot a favor de l’acte entre els 13 regidors del Consistori, però creiem que hauríem, entre tots, d’evitar aquest conflicte i així, durant els primers mesos de l’any, vàrem fer diversos moviments en aquest sentit, fins que se’ns va, diríem que confessar, que, en aquesta processó, el protagonista no era ni el Crist ni la Verge i sense Legió no tindrien més públic que unes quantes beates. Però, també som conscients que altres veïns no estan pas en contra d’aquest acte i ho prova l’absència pràcticament de protestes entre la gent del barri aquests dies."

Tal i com es pot llegir a la carta, l'alcalde ha traspassat tota la responsabilitat de la celebració de la processó dels Legionaris a la Direcció General d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior de la Generalitat, als quals han tramès tota la documentació per emetre la corresponent autorització o denegació de la celebració de l'acte.

L'alcalde deixa palès a la carta que "L’autoritat de l’Església local, en la persona del Rector de la parròquia i per extensió del Bisbat de Girona, ha evitat la seva participació des dels seus inicis fa cinc anys" i que, a més a més, l'entitat que organitza la processó ultra "està inscrita en Registre General d’Associacions de Catalunya, però que no figura en la relació de les específicament religioses, vol celebrar una processó el Dijous Sant de 2018, per suposats fins de devoció al Crist de la bona mort..."

L'alcalde, després d'evasives retòriques, també anuncia que realitzarà una consulta participativa sobre la processó dels legionaris a Palafolls:

"Així que ens mantindrem en aquesta postura proporcionalment contrària, una qüestió també d’escala, però respectuosa amb tots, com també voldríem ser tractats cadascú de nosaltres.

L’any vinent, si cal, farem una consulta participativa sobre aquest assumpte".