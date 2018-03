llibertat d'expresió

L'Ajuntament de Palma amb Valtonyc

Valtony: "Volem que del codi penal es llevin les injúries a la corona i l'apologia del terrorisme en un país on no existeix"

L'Ajuntament de Palma ha acollit aquest dilluns la presentació la manifestació per a la llibertat d’expressió i solidaritat amb Valtonyc que se celebrarà el pròxim 24 de març a partir de les 18.00h a Plaça Espanya.

Aligi Molina i Neus Truyol, en nom dels partits de la facció municipal de MÉS i Podem, han donat suport a Josep Valtonyc durant la presentació de la mobilització. Aligi Molina ha insistit en la moció aprovada al febrer que es va posicionar en contra de la falta de llibertat d'expressió.

Per la seva banda Valtonyc ha recordat que, "a causa de la gravetat de la situació és necessari coordinar la lluita institucional i la del carrer". A més, ha remarcat que el "Tribunal Europeu de Drets Humans ens dóna la raó". "Volem que del codi penal es llevin les injúries a la corona i l'apologia del terrorisme en un país on no existeix", ha reclamat.