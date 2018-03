Pensions

El mal temps no impedeix que els jubilats omplin de nou els carrers per exigir unes pensions dignes

Milers de persones s'han manifestat arreu per exigir la revaloració de les pensions segons l'IPC i per unes pensions públiques dignes. La mobilització forma part de la jornada estatal de lluita organitzada per la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions, que agrupa a marees i col·lectius de pensionistes de tots els territoris l'Estat, amb accions de protesta en més de 150 ciutats que han donat continuïtat a les massives mobilitzacions del passat 22 de febrer.

A la nació catalana s'han fet marxes a Barcelona, Palma, València, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Granollers i Mataró, Vic, Maó, Reus, Ciutadella, Eivissa, Castelló, Alacant, Elx i Ontinyent.

La de Barcelona ha estat la més multitudinària, 100.000 segons l'organització i unes 30.000 segons la Guàrdia Urbana. Encapçalava la marxa una pancarta amb el lema: “No al Pacte de Toledo”. Mentre la manifestació avançava pel carrer Llúria per culminar davant la delegació del govern estatal en l'encreuament amb el carrer Mallorca, en la Plaça Urquinaona encara s'acumulaven milers de manifestants. Entre els participants, la majoria jubilats però amb presència també de persones joves, han destacat les diferents columnes de marees pensionistes barriales i de diferents localitats, que marxaven amb les seves pròpies pancartes.

Durant el recorregut els lemes més corejats han estat, “Estos ladrones nos roban las pensiones”, “Manos arriba, esto es un atraco”, “Corruptos, ladrones, nos roban las pensiones”, “Públicas sí, privadas no”, “Así, así, ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar”, “Queremos la pensión del padre del Borbón”, “Mariano Corleone nos roba las pensiones”, “Rajoy y Cospedal a Soto del Real”, “Que no, que no, que no nos representan”.

Han intervingut al llarg de la manifestació portaveus de diferents moviments i plataformes (Atenció domiciliària, CICLE, Marea Blanca, Taxi, Assemblea d'Aturats, Comissió de la Renda Garantida, Marxa de la Dignitat…) recolzant les reivindicacions del moviment. Entre les intervencions s'ha assenyalat que seria hora de convocar una “vaga general seguint el camí marcat per la vaga feminista del 8-M”.