Pensions

“El Jubilats es mouen contra la pujada del 0’25 de les pensions i preparen manifestacions arreu de l’Estat”

El dia 22 es manifestaran els jubilats, treballadors i els col·lectiu de joves en defensa del sistema de pensions públiques. Mentre el Gobierno de España publicita els plans privats de pensions des del Consell de Ministres i de la portantveu del Pacto de Toledo la Celia Villalobos es pleguen de mans per tal d’incentivar les propostes parlamentàries de reforma del sistema per tal de fer-lo suficient econòmica i socialment. El pilar més important de cohesió social no pot ser esgarrapat dia rere dia amb la indiferència del pensament Neoliberal del polítics que governen.

Les seves reivindicacions no solament abasten al 0’25. Volen la derogació de les reformes laborals dels Presidents Zapatero y Rajoy i les reformes que afecten a la Seguretat Social en els vessants pensions, sanitat i dependència. Exigeixen un pla efectiu i programat de construcció de residències públiques on les despeses siguin el 75% de les pensions dels jubilats.

Segons la Marea Pensionista "No ens plegarem a aquesta indiferència planejada que demostra, una vegada més, a favor de

qui governen. La nostra rebel·lió pacífica crida als carrers i places de tot l’Estat que: Si ens toquen les pensions, ho pagaran a les eleccions. No es pot tenir major despesi a la Democràcia que impedir debats parlamentaris al·legant sostres pressupostaris i disfressant la realitat de milions de famílies que viuen en precari"