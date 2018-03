Pensions

La CUP La Seu d'Urgell fa una crida a organitzar-se i lluitar per unes pensions públiques dignes

Aquest dissabte a la Seu d’Urgell, diversos partits i entitats han convocat una mobilització en favor d’unes pensions dignes. Des de la CUP es dona suport a la lluita per unes pensions justes i fa una crida a organitzar-nos i defensar el què és nostre. Malgrat això la CUP rebutja la participació en un espai compartit amb els responsables de la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes.

En aquesta línia, La Candidatura d’Unitat Popular de la Seu manifesta que "no rentarem la cara als responsables de la misèria!!" i es presguna "Qui són els responsables de que més del 50% dels 8,3 milions de pensionistes, rebin una pensió mensual de menys del salari mínim, és a dir 640 euros al mes?"

La primera reducció va ser aplicada per la Llei 27/2011, acordada pel Govern Zapatero i els sindicats CCOO i UGT, que actualitzava, adequava i modernitzava els sistemes de Seguretat Social. Després, el Govern del PP ha aprovat el Reial Decret 5/2013, que limita l’accés a la jubilació anticipada, i la Llei 23/2013, encarregada de regular el factor de sostenibilitat i l’índex de revaloració. Totes dues mesures són reductives: una dóna llibertat al Govern espanyol per establir l’increment de les pensions independentment del creixement de l’IPC, i l’altra, amplia els anys obligatoris de cotització i penalitza l’esperança de vida: més anys de vida equivalen a una reducció de la jubilació.

Davant això, ha afirma que "Els canvis profunds i la defensa de les pensions no passen al nostre entendre per plataformes que blanquegin les responsabilitats dels culpables de la nostra situació. Per defensar els nostres drets davant les elits no hem d’anar a pactar amb les seves diverses cares per amables que pugin semblar en ocasions sinó organitzar-nos i mobilitzar-nos des de la base. Les passades vagues generals d’octubre, novembre i març, organitzades i impulsades des de baix i amb la oposició (més o menys oberta) dels grans partits i sindicats ens mostra el camí a seguir".