Pensions

Caminada contra les polítiques que fa el govern d'Espanya per perjudicar el sistema públic de pensions

La plataforma d'associacions de Pensionistes i Jubilats de Mallorca, integrada per Padrines i Padrins Flauta de Mallorca, Persones jubilades de l'STEI, Jubilats de CCOO, Pensionistes i Jubilats, d'UGT i Jubilats per Mallorca han organitzat unes caminades els propers dies 6, 7, 8 i 9 del present més d'octubre unes caminades en defensa de les pensions públiques.

Partiran de Manacor, passant per Petra, Sineu, Costitx, Inca, Lloseta, Binissalem, Consell, Santa Maria i Pòrtol, arribarà fins al Pont d'Inca (on enllaçaríem amb la marxa convocada des del Pont d'Inca per UGT i CCOO).

Divendres a les 9 i mitja davant l'ajuntament de Manacor començarem l'acció, des d'allà ens dirigirem fins al carrer Juan de la Cierva número 2 on, en el local que el sindicat STEI té a Manacor, hi faran la primera xerrada amb projecció d'un video). La resta de l'itinerari el podeu veure en document adjunt, així com el manifest que han fet per a l'ocasió que també.