pensions

Clam popular per unes pensions dignes a diverses poblacions de Catalunya i el País Valencià

La protesta també s'ha realitzat a diverses ciutats de l'Estat espanyol, cal remarcar que a Bilbo s'han aplegat més de 35.000 pensionistes.

Aquest dijous, els pensiones d'arreu de l'estat s'han mobilitzat en concentracions multitudinàries per reivindicar unes pensiones dignes i han exigit la derogació de les refeormes de pensions del 2011 i 2013 dels governs de Zapatero i Rajoy. La protesta estava convocada per la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions, plataforma que agrupa a centenars de marees i col·lectius de pensionistes i treballadors de tot l'estat.

A Catalunya, hi han hagut concentracions a Barcelona, Girona, Lleida, Figueres, Mataró, Reus, Sabadell, Terrassa i Tortosa. Al País Valencià a València, Torrevella (Baix Segura) i Alcoi (Alcoià).

Una de les mobilitzacuins que ha aplegat molta gent ha estat a Euskadi, en conret Bilbo on ha participat més de 35.000 persones.

La pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes i els canvis anunciats pel govern en relació als plans de pensions privats han estat alguns dels motius de la mobilització

Els organitzadors de la protesta consideren insignificant l'increment del 0,25% aplicat a les pensions, s'oposen al foment dels plans de pensions privats i defensa un sistema públic de pensions de qualitat, i han fet coincidir aquesta mobilització amb el Dia Europeu per a la Igualtat Salarial.

Barcelona

Ahir al matí, la plaça Catalunya de Barcelona era plena de gom a gom en defensa de les pensions. Reclamaven un increment equivalent a l’IPC en la seva retribució per no perdre més poder adquisitiu, així com una reforma del sistema.

Durant la concentració s'han corejat consignes com “”governi qui governi, les pensions es defensen“, “mans a dalt, això és un atracament“, “aquests lladres, ens roben les pensions“, “públiques sí, privades no“, “la lluita és l'únic camí“, “Rajoy dimissió” o “el poble unit mai serà vençut“.