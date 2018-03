Comiat a Sergi Muñoz, voluntari de l’ANC que ens va deixar dijous passat als 23 anys

Divendres passat al vespre, la marxa habitual dels divendres que l’ANC del Barcelonès organitza pels presos polítics i el retorn del Govern a l’exili, i que Sergi Muñoz ajudava a preparar i hi participava, va servir també pel seu record i homenatge (una gralla va tocar el Cant dels Ocells, es va fer un minut de silenci, es va cantar La vall del riu vermell, i després d'uns parlaments els assistents van cantar Els Segadors). Ahir, dissabte a les 18.00h, se celebrà la cerimònia de comiat, la incineració i el seu comiat.

Tot seguit reproduïm un text publicat divendres passat al facebook de l'ANC de Santa Coloma de Gramenet en record d'en Sergi Muñoz:

"Ahir ens va deixar als 23 anys una persona molt especial. Un company i amic de l'ANC d'Hospitalet: en Sergi Muñoz.

A Santa Coloma el vam conèixer personalment ara fa un any, en l'organització de la nostra comparsa de La Rua de Carnestoltes .

En Sergi hi va col.laborar molt activament, sempre disposat i amable amb tothom. Es va convertir en una peça indispensable d'aquella aventura boja, participant amb idees, amb reunions, dedicant-li moltes i moltes hores. Es va responsabilitzar de la música, i va ser un dels protagonistes de l'èxit de la comparsa, fent d'un divertit "Rajoy".



Des de llavors, l'hem anat trobant i saludant, veient com col.laborava en actes de l'ANC nacionals, sempre amatent per ajudar.



La mort dol sempre, però més en una persona tan jove. En Sergi representa la feina valuosa i indispensable dels voluntaris. El dia que arribem a la nostra fita plena, pensarem en el Sergi i li ho agrairem, perquè ell també ho haurà fet possible.



El seu esperit animòs, alegre i jove sempre serà entre nosaltres! Et trobarem a faltar Sergi, però seguirem la lluita per tu i d'altres com tu, que ens han deixat i allà on siguis sabem que ens estaràs vigilant!".