Homenatge

Emotiu acte de comiat i homenatge a Ton Ribas

Aquest dissabte, familiars, amics i companys de lluita i de l'excursionisme català van omplir la sala del Tanatori de l'Hospitalet de Llobregat per retre homenatge a Ton Ribas. En una ceromonia senzilla però plena d'emotivitat

L'acte va començar amb la música dels Segadors per un violinista que ho feia suament sabent la força que irradia aquest himne i més tenint en compte a la persona a qui es dedicava, s en Ton Ribas. Moment aquest on tothom es va posar en peus i molts van tancar els ulls per recordar aquells moments conviscuts, en la lluita, en la muntanya o simplement observant una posta de sol...

Carles Sastre, amic i company de lluita va elogiar la persona d'en Ton Ribas. Va dir que amb ell es tancava una generació en la lluita pels drets nacionals i socials del nostre poble i que el considerava com el darrer soldat de català.

A continuació, el president de la Unió Excursionista de Catalunya (UEC), va recordar que en Ton va ésser un dels fundadors de l'entitat i va destacar la seva afició pel món de l'excursionisme a casa nostra. També va destacar, seguint la divisa escolta "Sempre a punt" per ajudar o anar a rescatar a excursionistes que havien patic algun accident. Com que a l'acte, hi havien membres de la UEC, li van dedicar el cant del Virolai amb la participació dels assistemts.

Rober Surroca, amic i company de lluita, va ser el darrer en intervenir, fent una petita biografia d'en Ton. Tots tres van destacar la generositat d'en Ton, no només pels amics i companys de lluita, sinó per també i sobretot pel país.

L'acte es va tancar, tal com es va començar, però aquest els assistents van prendre el protagonisme amb el cant dels Segadors, per acompanyar-lo i recordar-lo sempre.