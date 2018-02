Solidaritat

Al poble d'Anna Gabriel, més 200 persones s'han concentrat per mostrar-li el seu suport i per dissabte la CUP Sallent ha organitzat un acte a l'Espai Cultural Fàbrica Vella en aquesta població.

La CUP considera que el Tribunal Suprem no és una jurisdicció competent i que no reuneix les garanties d’imparcialitat i independència. Hi ha molts indicis que apunten a creure que si l'ex diputada de la CUP-CC, Anna Gabriel, assistís a la citació de demà, seria detinguda i empresonada, de la mateixa manera que ho han estat altres electes i representants de la societat civil perseguits en una mateixa causa. Maria Sirvent emfatitza que es tracta “d'una causa general que persegueix les idees i els projectes polítics, amb la voluntat d'humiliar i de venjança”, i no els fets, tal com demostren les recopilacions del jutge Llarena que són plenes de referències a la ideologia dels investigats.

En aquest sentit, la CUP manifesta que “l'estratègia de defensa davant la repressió de l'estat espanyol i dels seus tribunals és una reivindicació política de l'1 d'octubre i de la tasca de les seves diputades durant els últims dos anys”. Per aquest motiu, les dues ex diputades i companyes investigades en aquest procés, Mireia Boya i Anna Gabriel, han optat per una estratègia amb dues vessants: la primera, amb la defensa política davant del jutge Llarena al Tribunal Suprem i la segona, amb la voluntat de visibilitzar i internacionalitzar el conflicte.

Per tant, l'exili d'Anna Gabriel respon a l'objectiu d'afavorir l'entrada d'actors internacionals i de mostrar, gràcies a la jurisprudència dels òrgans de Nacions Unides, que una ordre de presó dictada per actes relatius a l’exercici de la llibertat d’expressió i de reunió pacifica constitueixen una detenció arbitrària. “L'Anna no ha fugit, ha buscat refugi com tantes altres persones al llarg dels anys per evitar la persecució política. Hem obert un nou front polític i judicial per fer de mirall de totes les vulneracions de drets bàsics que hi ha a l'estat espanyol”, assegura Benet Salellas.

La CUP també fa una crida a participar de totes les mobilitzacions que s'organitzin per donar suport a les represaliades per la causa general i a col·laborar amb la caixa de resistència de la campanya 'Ni una més'.

Mostres de solidaritat al poble d'Anna Gabriel

Al poble de Gabriel, Sallent, més de 200 persones s'han concentrat davant la plaça de l'Ajuntament aquest dimarts al vespre per fer-lu costat.

Els manifestants han denunciat que "el baix nivell democràtic de l'estat espanyol" ha portat Gabriel a l'exili. L'acte s'ha fet al costat d'una gran pancarta amb el lema "Si toquen l'Anna, Sallent respon".

Per aquest dissabte, la CUP Sallent i diversos col·lectius han organitzat a l'Espai Cultural Fàbrica Vella un concert de suport a Gabriel de la mà del grup Ovidi4 –el nou format d'Ovidi3. El concert porta per lema 'Si toquen a l'Anna, Sallent respon'.