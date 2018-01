Publiquen un llibre sobre els fets de l'1 d'octubre

El llibre 'Els fets de l'1 d'octubre' va sortir a la venda el passat 23 de gener i inclou les anàlisis de Josep-Lluís Carod, Jordi Graupera, Anna Gabriel, Jaume Barrull, Gemma Garcia i Maria Vila (i les fotografies són d'Edu Bayer, Santi Iglesias, Toni Prim i Tjerk van der Meulen).



Aquest llibre és una de les moltes iniciatives existents que tenen com objectiu donar a conèixer els fets del passat 1 d'octubre. Una de les més destacades és el web catmemoria.cat que recull desenes de vídeos, imatges i informacions geolocalitzades per col·legis electorals. Algunes iniciatives es restringeixen a nivell local com és el cas de la pàgina de facebook Girona Abans que ha recopilat diversos vídeos de la càrregues policials del dia 1 a la demarcació de Girona (un d'aquests vídeos sobre els fets del dia 1 centrat en el col·legi Verd de Girona recentment ha superat les 600.000 visualitzacions).