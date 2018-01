Llengua

La Plataforma per la Llengua reparteix 10.000 llibres-disc de cançons infantils en català per als minyons de l’Alguer

Els minyons de l’Alguer han començat a rebre aquest dijous el llibre-disc Mans manetes. L'Alguer: paraules, cançons i veus de minyons, una iniciativa de la Plataforma per la Llengua amb la col·laboració de Barnasants, el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini del Municipi de l’Alguer i de la Fondazione Meta. Els infants de l’escola Maria Carta han rebut el llibre-disc a classe, l’han fullejat i, al mateix temps, han cantat algunes de les cançons que inclou juntament amb els músics Marc Serrats i Claudio Gabriel Sanna, dos dels productors d’aquest projecte.

Aquest llibre-disc neix amb l’objectiu d’oferir a les noves generacions d’algueresos – que no gaudeixen de gairebé cap tipus d’ensenyament en llengua catalana a l’escola, però que coneixen la llengua – un producte d’homenatge a la seva cultura. El disc conté un recull de cançons tradicionals i infantils de l’Alguer interpretades per un cor d’infants algueresos i músics dels territoris de parla catalana. En total es repartiran prop de 10.000 exemplars del llibre-disc Mans Manetes a tots els minyons de l’Alguer, al professorat i a la resta de la comunitat educativa.

El repartiment dels llibres ha anat a càrrec de la vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, Mireia Plana; de la delegada de l’ONG del català a l’Alguer, Irene Coghene; del director del festival Barnasants, Pere Camps; i de la regidora de Polítiques Culturals i Educatives de l’Alguer, Gabriella Esposito.

Prèviament, en una conferencia de premsa a la mateixa escola Maria Carta, Mireia Plana ha explicat que Mans Manetes busca “remarcar el valor de l’alguerès, com a patrimoni cultural i lingüístic català i universal, des d’una òptica moderna” i vol ser una “eina pedagògica i educativa que permeti als mestre i professors de l’Alguer de treballar a l’aula d’una manera lúdica i dinàmica la transmissió de la llengua catalana de l’Alguer”. Plana també ha recordat que “el català és una llengua parlada per més de 10 milions d’europeus en quatre estats diferents i el que volem és arribar a aquestes persones i treballar per garantir els seus drets lingüístics”.

Per la seva banda, Gabriella Esposito ha afirmat que “aquest CD i llibre és un instrument preciós i valuós per fer arribar la nostra llengua perquè els nostres infants coneguin i aprenguin la llengua algueresa” al mateix temps que ha agraït a l’ONG del català que faci aquest projecte perquè “forma part del nostre patrimoni lingüístic i cultural”.

El director del Festival Barnasants, Pere Camps, ha remarcat que “Les cançons es porten al cor i són la primera relació sentimental que tenim amb la nostra cultura i la nostra llengua” i ha destacat que aquest projecte forma part del cartell del Barnasants d’enguany. De fet, ‘Mans Manetes’ es presentarà a Barcelona el proper 23 de març.