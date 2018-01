Dret a decidir

Presentació a Cullera del llibre "El País Valencià que volem"

Quin País Valencià tindrem en el futur? Són diversos els futuribles que podem anar desgranant per a contestar la pregunta. És complicat saber-ho, a més a més, en un món cada vegada més controlat pel capital financer. Un món que haurà de viure amb els recursos controlats i malbaratats pel mateix capital i unes formes de societat que posen en perill la pròpia vida, amb una puixant contaminació i amb un ja inevitable canvi climàtic, així com amb nous factors tecnològics com els de la robotització o la nanotecnologia. És probable que ens trobem amb anys de confrontació entre aquells que aposten per incrementar el domini mundial amb un assegurat col·lapse traumàtic; amb aquells que ho facen per una sostenibilitat mundialitzada amb mitjans dirigistes o més democràtics i també, amb aquells que treballen per una sostenibilitat des d’àmbits més locals i/o regionals amb economies més autocentrades.

Però siga com siga i ara per ara, s’ha de començar a reflexionar, enraonar i actuar per donar solidesa a un projecte col·lectiu i transversal dels valencians i les valencianes, dels nascuts ací o dels vinguts de qualsevol indret, que ens situe en el món aportant responsabilitat, dignitat i respecte als altres.

Des de la Plataforma pel Dret a Decidir, Decidim, hem volgut reunir un conjunt de professionals, que des de la teoria i la pràctica del dia a dia en els seus respectius camps de coneixement, ens aporten la seua visió sobre què és el més adient per al nostre país. Com a resultat ha sorgit un llibre coral que pot dirigir-nos cap a debats constructius i donar llum a algunes preguntes.

El divendres 19 de gener a les 19.00 hores es presenta aquest llibre a la ciutat de Cullera. La Petita Llibreria cedirà el seu espai per a un acte en el qual participaran Encarna Canet (treballadora social i professora de la Universitat de València), Sonia Rubio (treballadora social, experta en igualtat i violència de gènere) i Antoni Infante (coordinador de Decidim – País Valencià) presentats i moderats per David Sempere (coordinador de Decidim – l’Horta).