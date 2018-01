Llibres

Tornen els Capvespres Oberts de la CAL amb la presentació del llibre 'Operació urnes'

Aquest mes de gener la CAL torna a engegar els Capvespres Oberts, el cicle d’activitats obertes a tothom que es realitzarà a la sala d’actes de la seu de la CAL Nacional. Amb aquesta iniciativa l’entitat vol crear trobades de debat i reflexió entre socis, veïns i tota la ciutadania en general. Les propostes es programaran una vegada al mes i seran diverses, sempre relacionades amb el lema “Llengua, cultura i llibertat”.

En aquesta nova activitat tindrem com a convidat el periodista del diari ARA Xavi Tedó que ens explicarà com va ser l’operatiu clandestí que va permetre que el dia 1 d’octubre hi hagués urnes i paperetes als col·legis electorals.

Xavi Tedó ha escrit juntament amb Laia Vicens, també periodista del diari, el llibreOperació urnes, un autèntic treball d'investigació que ens relata l’aventura i les emocions de les persones que van amagar les urnes i després les van portar als col·legis electorals perquè es pogués celebrar el referèndum.