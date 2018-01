Llengua

La Plataforma per la Llengua demana a C'S que respecte l’ús oficial del valencià en els carrers de Castelló

La Plataforma per la Llengua considera que el rebuig del grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Castelló de la Plana de retolar el nom dels carrers de la ciutat en valencià respon, únicament, a “interessos ideològics de caire nacionalista espanyol”. L’entitat demana a la formació que respecte l’oficialitat de la llengua dels valencians i que treballe per impulsar-la en totes les àrees la societat, ajudant a reviscolar-ne l’ús social. “La tradició i la identitat local de Castelló avalen la proposta del consistori local, que contribueix a millorar el prestigi del valencià i a recuperar el patrimoni històric”, argumenta el portaveu de l’ONG del valencià, Manuel Carceller.

Així, la Plataforma per la Llengua recorda al regidor Vicente Vidal que és obligació de l’administració treballar per la normalització del valencià, tal com assenyalen l’Estatut d’Autonomia i la Llei d’Ús i d’Ensenyament del Valencià (LUEV). Retolar en valencià els noms propis dels carrers representa complir l'article 6é de l’Estatut d’Autonomia, que diu que “el valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana” i que “s’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià”. En este sentit, la Plataforma per la Llengua demana a Ciutadans que “obeïsca el mandat estatutari i que no obstaculitze l’avanç social de la llengua”. “Atacar l'ús públic de la llengua és atacar els drets lingüístics dels seus parlants”, defensa el representant de la Plataforma per la Llengua.

La Plataforma per la Llengua recorda que l'objectiu de determinats grups polítics és rebaixar el caràcter del valencià al d’una llengua subalterna i folklòrica, quan eixa oficialitat és “plena i legalment reconeguda". Per esta raó, l’entitat demana a l’ajuntament que mantinga la proposta i que continue treballant per “garantir que la ciutadania puga viure plenament en valencià”.