Llibertat presos polítics

La CAL engega una petita campanya de denúncia aquest Nadal

Aquest Nadal no serà un Nadal qualsevol. A causa de la situació d’excepcionalitat que vivim, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua (CAL) ha decidit fer aquesta petita campanya de denúncia. Si podeu fer-ne difusió, us estarem molt agraïts. Esperem que arribi a tothom! Enllaç a Youtube: Poema de Nadal Twitter i Facebook: #PensaréEnTu Clica la imatge per veure el vídeo