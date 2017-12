Llengua

La Plataforma per la Llengua presenta els adhesius de reconeixement lingüístic a partir de les valoracions de la CatalApp

L’ONG del català exposarà els resultats dels vuit primers mesos de l’aplicació CatalApp i donarà a conèixer les novetats que impulsarà a partir d’ara gràcies a la informació obtinguda amb l’app que valora la responsabilitat lingüística als establiments.

Aquest dimecres,la Plataforma per la Llengua presentarà els adhesius de reconeixement lingüístic que enganxarà als establiments comercials que han rebut una bona valoració per la seva responsabilitat lingüística a través de l’aplicació CatalApp . Amb aquesta iniciativa, l’ONG del català vol reconèixer i destacar aquells establiments que tenen bones pràctiques amb l’ús de la llengua catalana.

La CatalApp, que es va presentar el mes de març i ja compta amb més de 42.000 descàrrregues, és una innovació per a telèfons mòbils que permet valorar l’atenció oral, escrita i virtuals dels establiments segons l’ús que fan de la llengua catalana i que ha de permetre poder viure 100% en català.

Les dades dels estudis sobre comerç i altres àmbits de concurrència pública demostren que la presència del català encara no ha arribat a uns llindars de normalitat i fa que els consumidors no puguin usar la llengua pròpia quan van a comprar o fan ús d’algun servei. Per això, gràcies a la CatalApp, són els mateixos usuaris els qui podran valorar els establiments en funció de la responsabilitat lingüística i podran decidir on volen gastar els diners seguint els seus criteris propis de qualitat.

A la roda de premsa, la Plataforma per la Llengua també donarà a conèixer les dades que ha obtingut a partir dels vuit primers mesos de funcionament d’aquesta aplicació, al mateix temps que dues de les empreses més ben posicionades en aquesta app detallaran com tenen normalitzat el català en el seu funcionament.

La roda de premsa tindrà lloc dimecres, a dos quarts d’onze del matí, al restaurant Terra d’Escudella de Barcelona (carrer de Premià, 20) i comptarà amb la participació directora del president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, del soci de la cooperativa Terra d’Escudella, Pau Canela, i del cap de Relacions Externes de Bon Preu, Josep Castany.