Universitats per la República convoca vaga d’estudiants els dies 28 i 29

La plataforma unitària d’Universitats per la República encarem la darrera setmana abans del referèndum amb mobilitzacions permanents. Aquest dilluns 25 de setembre hem explicat les accions que durem a terme la propera setmana en una roda de premsa celebrada a l’edifici històric de l’UB, ocupat pacífica i cívicament des de divendres.

El portaveu Jordi Vives ha denunciat la persecució judicial i policial que patim per part de l’Estat espanyol i l’estat d’excepció encobert que s’ha instal·lat a Catalunya. Vives ha reclamat “la retirada dels càrrecs contra tots els detinguts per l’organització del referèndum” i que l’1 d’octubre es pugui celebrar el referèndum amb total normalitat per poder iniciar el camí cap al procés constituent.

Pel que fa les accions que tindran lloc els propers dies, la portaveu Aina Delgado ha explicat que “es mantindrà l’ocupació de l’edifici central de l’UB per convertir-lo en un punt de trobada de les persones mobilitzades”.

Pel que fa dimarts i dimecres, es seguirà la dinàmica d’aturada de classes que s’ha viscut fins al moment amb actes i punts informatius a tots els campus i facultats d’arreu del país. El mateix dimecres celebrarem un gran acte polític a les 17.00 hores a la Plaça Universitat que comptarà amb Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Cuixart i altres. Finalment dijous i divendres cridem a una vaga estudiantil sense precedents que donarà el seu tret d’inici amb una manifestació a la Plaça Universitat a les 12.00 hores el dijous.

Finalment s’ha fet una foto conjunta dels sindicats, partits i organitzacions que donen suport a la plataforma i a la convocatòria de vaga: AEP, AJEC, AJUP, Arran, ANJI, CEUCAT, CNJC, FNEC, Front d’Estudiants, JCC, JERC, JNC, SEPC, Unió Joves Pagesos.