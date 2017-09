1-0

Els estudiants ocupen el rectorat de la UB en defensa del referèndum

Després de la resposta que vam veure als carrers tant ahir com avui, els estudiants han ocupat aquest migdia el rectorat de la UB amn la intenció de seguir amb les mobilitzacions estudiantil per les llibertats col·lectives. Tant ahir com avui des del SEPC s'ha fet una crida a buidar les aules per a sortir al carrer en cas de mobilitzacions programades, tal com ha informat el Sindicat d'Estudiants del Països Catalans.

Apunten que el moviment estudiantil ha estat a l'alçada de tots els moments polítics que s'han viscut en aquest país i aquest cop no serà diferent. Les estudiants van ser claus en la lluita antifranquista o en el no a la guerra, ara ho seran per la llibertat del poble català.

Tot i l'ocupació, molts estudiants no han pogut accedir al rectorat ja que la UB ha tancat la portes. Aleshores han fet una concentració davant de l'edifici històric.

Mobilitzacions a la majoria de les universitats dels Principat

A Barcelona els manifestants de la Zona Universitària han tallat el trànsit a la Diagonal al migdia durant una hora, de camí a la concentració unitària:

Les mobilitzacions les ha organitzat la plataforma Universitats per la República amb el lema "Buidem les aules, omplim els carrers". Ha convocat tant estudiants com professorat i treballadors d'administració i serveis a les 11 del matí a concentracions a facultats i a campus universitaris de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.

Una quinzena de concentracions

A Barcelona hi ha hagut 5 punts de concentració a centres de la UB, la UPC i la UPF i a Tarragona la convocatòria era al Campus Catalunya de la URV. A Girona la trobada ha estat davant del Rectorat de la UdG i s'han traslladat davant de la catedral.

A Lleida hi ha hagut 5 llocs de trobada, una d'elles, igual que ahir, davant del Rectorat, però també davant de l'INEFC, de l'ETSEA i dos punts més.