Criminalització

Respostes a la criminalització envers la CUP i Arran per la campanya contra el turisme massiu

Les accions de protesta de l'organització juvenil Arran al port de Mallorca i contra un Bus Turístic de Barcelona han generat aquests darrers dies múltiples mostres de criminalització i de demagògia, que a la vegada han estat respostes a la xarxa amb humor o des d'un suport polític de denúncia de la criminalització.

Us oferim un conjunt de piulades representatives de l'ofensiva de criminalització de diversos mitjans estatals i d'usuaris a la xarxa vinculats a partits com el PP o C's. Entre aquests, destaquem la notícia a OKdiario amb el titular "Arran sigue con el vandalismo en Mallorca: asaltan yates y boicotean restaurantes", que reprodueix l'alarmisme i la demagògia al llarg de la notícia, afirmant que "Sus miembros acudieron al puerto de Moll Vell de la ciudad para intimidar a los viandantes y a los restaurantes de la zona."

Partits com el PP i C's també s'han afegit a la campanya de criminalització, com en el cas del diputat del PP català Alberto Villagrasa, que ha afirmat que "la CUP s'està comportant com Batasuna al País Basc i Arran com Jarrai".

En alguns casos, com en el del digital El Confidencial.com, s'ha arribat a manipular fotografies amb imatges de manifestacions a Alemanya i tanquetes de la policia d'aquest país per il·lustrar una entrevista a "Los miembros de Arran", "que no entienden tanto revuelo, que lo de lanzarse encapuchados y cuchillo en mano a vandalizar un autobús turístico, ocupar la sede del Partido Popular en Barcelona o pinchar ruedas de bicicleta "no es violencia sino autodefensa":



