Desmuntant Airbnb, segona acció pel dret a l'habitatge

Avui estem aquí per denunciar el lloguer turístic il·legal de 13 habitatges en aquest barri, que es basa en una trama composada per un fals amfitrió, en realitat administrador professional, 8 propietaris rendistes i les plataformes Airbnb, Booking, Homeaway, etc.

Fa sis mesos vam portar a terme la primera acció #UNFairbnb pel dret a l'habitatge i contra Airbnb: vam reservar un pis turístic i des de dins vam denunciar el cas. 7 pisos a una finca del barri Gòtic, 5 a una altra del Poblenou i un més al Born, tots d'un mateix propietari, que els havia buidat de la seva funció social i destinat al lloguer turístic il·legal mitjançant la plataforma Airbnb. Fruit d'aquella acció, tots 12 anuncis han desaparegut del web d'Airbnb i als del Gòtic no ha tornat a haver-hi activitat. El procés administratiu de sanció i tancament segueix el seu curs. En lamentem la lentitud i el caràcter excessivament protector amb la propietat.

Avui denunciem un cas més complex, que explica millor el model d'explotació turística d'un dret bàsic com l'habitatge per part d'Airbnb i altres plataformes amb la complicitat d'especuladors professionals.

Us parlem de:

Aquest pis i altres 12 al mateix barri, anunciats a Airbnb no per un amfitrió sinó per un administrador professional (Mark Serra i Parés).

El fet que cap dels 13 pisos té llicència d'HUT (habitatge d'ús turístic).

Els 8 propietaris són rendistes, la qual cosa desmenteix el mite 'social' promogut per l'empresa Airbnb sobre la classe mitjana/baixa que no arriba a final de mes.

Les plataformes Airbnb, Booking, Homeaway i d'altres, com a beneficiàries, instigadores i còmplices necessàries en la trama.

La usurpació, als webs de les plataformes, de llicències d'altres HUTs legals per enganyar l'administració i els clients.

L'enginyeria financera de les plataformes, que els permet tributar a paradisos fiscals; en el cas d'Airbnb, Irlanda.

El Sr. Mark Serra i Parès és propietari d'un d'aquests pisos, i administrador del lloguer turístic dels 13, sigui personalment o mitjançant l'empresa Donec Perfíciam, S.L. D'aquesta ha sigut administrador únic fins al passat mes d'octubre, càrrec que ara ostenta el seu marit Xavier Barba Márquez.

El Sr. Serra és una de les cares més visibles del lobby Plataforma Pro Viviendas Turísticas (PPVT), defensora de la total liberalització en explotació turística de l'habitatge, i afirma realitzar aquesta activitat des de fa 15 anys.

La complicitat dels propietaris és necessària en aquesta trama, ja que no és creïble que el Sr. Brunells, un dels propietaris implicats, no sigui conscient de l'activitat portada a terme als 5 pisos situats sobre la pastisseria que regenta. Un altre dels propietaris resulta ser el gerent d'un negoci turístic tan conegut com els cotxes turístics Go-Cars.

El lloguer turístic dels 13 pisos és il·legal, malgrat anunciar-se a Airbnb i Booking amb números de llicència d'HUT. Les plataformes prefereixen no comprovar el registre públic de la Generalitat, que confirma que els 13 pisos estan usurpant números de llicència de tercers. El 2016 Booking s'havia compromès a no anunciar pisos sense llicència d'HUT.

Airbnb és un model de negoci complex que utilitza persones, màrqueting i un discurs pseudo-social per assegurar el màxim profit del seu 15% de comissió (que tributa a Irlanda).

Fa servir com a coartada per legitimar-se les persones que “lloguen casa seva per pagar la hipoteca”. L'objectiu de les nostres accions pel dret a l'habitatge no és aquest col·lectiu sinó el de terratinents, administradors professionals i comissionistes.

Hi ha una clara diferència de classe entre tots dos:

Als petits amfitrions correspon una ocupació i una tarifa més baixa per pernoctació. La seva funció és donar coartada social al negoci, i són els més vulnerables a sancions, per manca de recursos jurídics i econòmics, i els primers en retirar anuncis per por a multes.

Els professionals, en canvi, contracten tantes nits l'any com poden, cobren tarifes més altes i la seva funció és fer caixa (tant pròpia com per a Airbnb). Amb un lloguer molt diversificat i grans recursos jurídics i econòmics, defensen cada expedient sancionador i, si cal, assumeixen la multa, una minúcia davant els seus guanys.

El mateix algoritme d'Airbnb reforça aquesta diferència, afavorint els anunciants més poderosos i reforçant aquesta diferència entre qui dóna coartada i qui s'enriqueix. Una vegada més, ens trobem davant un escenari de rics explotant pobres.

Aquest desplaçament d'ús residencial a turístic es dóna en un context d'emergència habitacional: manca de parc de lloguer, preus de lloguer impossibles, onades successives de gentrificació del centre cap a fora, assetjament, matonisme, etc. La conseqüència directa és la destrucció del teixit veïnal i comercial. No és demagògia: parlem de 13 pisos al Born, un barri cruelment buidat de veïnat. 13 pisos que podrien ser casa de més de 50 persones.

Una vegada més, gent sense cases i cases sense gent. No s'entén. Imaginem ara què podria significar per al parc de lloguer de Ciutat Vella que hi tornessin els prop de 2.000 pisos sencers ofertats al districte només a Airbnb.

Des de Ciutat Vella No Està En Venda i l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) continuarem lluitant pel dret a un habitatge digne i assequible, contra la hipocresia i el cinisme de companyies tan poderoses com Airbnb, Booking, Homeaway i altres, de propietaris i comissionistes cobdiciosos, de partits polítics i institucions que els defensen.