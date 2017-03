Turisme Massiu

Eivissa ofegada pels lloguers turístics demana auxili a l'executiu illenc perquè actuï

El Consell d'Eivissa ha remès una carta a la presidenta del Govern, Francina Armengol, sol·licitant l'aprovació d'un decret d'emergència habitacional per garantir l'accés a l'habitatge i pal·liar la situació de la greu crisi residencial que sofreix l'illa, segons informa el dBalears.



En la missiva s'argumenta que la falta de lloguers a preus assequibles per als ciutadans ha pres unes «dimensions intolerables» per a les institucions. També es recorda que cada dia «més i més famílies són desnonades del lloguer i han d'acudir als serveis socials dels ajuntaments i al Consell demanant ajuda». Així mateix, el Consell destaca que el problema provoca que sectors com el personal sanitari, de jutjats o policial i tot tipus de funcionaris no trobin lloguers a Eivissa.



En relació al sector turístic assegura que no es troba personal de temporada perquè «l'exorbitant preu dels lloguers fa que la seva estada sigui impossible».



«La situació ha arribat a un punt en que persones amb feina i ingressos no troben casa per viure. Cada vegada més persones es veuen obligades a malviure en habitacions, en pisos-pastera, en cotxes o tendes de campanya», ha explicat la consellera d'Habitatge, Viviana de Sans, qui ha assenyalat que «el Govern és la institució que té les competències en matèria d'Habitatge i resulta imprescindible que adopti mesures d'urgència per solucionar un gravíssim problema social».



Així, el Consell ha proposat al Govern que doti de manera urgent a l'oficina de l’Ibavi d'Eivissa d'un servei d'assessorament i acompanyament jurídic. A més, demanen que traslladi a l'illa a tècnics de l’ Ibavi per actualitzar l'estat dels seus habitatges en règim de lloguer social, 73 en total, així com les que estan en règim de propietat de VPO, recuperant les que siguin usades de manera irregular. Igualment, el Consell exigeix que des de l’Ibavi es presti un servei de lloguer per garantir drets a propietaris i arrendataris i que se celebri una nova reunió amb la SAREB per exigir la cessió a l’Ibavi dels 21 habitatges que tenen a Eivissa