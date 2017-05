Urbanisme

Unes 200 persones es van manifestar en defensa del nucli antic de Vallcarca

Amb el lema "Salvem el nucli antic de Vallcarca. Barcelona no està en venda" unes 200 persones es van manifestar ahir dissabte en defensa del nucli antic de Vallcarcauna, convocats per una vintena d'entitats del barri per reclamar que es compleixin els compromisos veïnals que es van adquirir a les jornades participatives organitzades el novembre del 2014, durant el mandat de Xavier Trias.

A les jornades participatives es va consensuar la creació d'espais verds per fomentar la cohesió entre els veïns, així com la construcció de pisos de protecció oficial i equipaments, locals per al comerç de proximitat i petit teixit industrial. Els acords veïnasl apuntaven que l'interès l'interès de les constructures privades no pot prevaldre sobre l'interès col·lectiu dels veïns, que es veuen afectats per l'increment dels preus de l'habitatge i el fenomen de la gentrificació.