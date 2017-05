Moviment veïnal

Mobilització per demanar solucions per al barri de Vallcarca de Barcelona

La majoria d’associacions i entitats del barri de Vallcarca han convocat una manifestació el proper dissabte sota el lema "Salvem el nucli antic de Vallcarca" per tal de demanar solucions a la problemàtica urbanística que arrossega el seu veïnat des de fa anys.

El motiu de la manifestació no és un altre que demanar que es construeixi un barri sota els consensos veïnals que es van assolir a les jornades participatives. Aquests es podrien resumir en: espais públics verds per fomentar la cohesió i la comunitat al barri; edificació de protecció oficial per a les classes populars; sensibilitat ecològica a l’hora d'edificar i urbanitzar el barri; una tipologia de barri-poble amb poques alçades dels edificis; locals per al comerç de proximitat i petit teixit industrial i la construcció d’equipaments (l’institut Vallcarca o els centres cívics de Can Carol i l’antic consolat de Dinamarca).

MANIFEST UNITARI PER DIFONDRE VEÏNS I VEÏNES:

Salvem el nucli antic de Vallcarca. Barcelona no està en venda!

Us convidem a formar part de la manifestació veïnal unitària per defensar el nostre barri que tindrà lloc el proper dissabte 13 de maig a les 11h per defensar un model de barri amb el que tots estem d’acord (punt de trobada. Pl. Lesseps- davant de la Biblioteca Jaume Fuster. Inici: C/ Ballester amb Av Vallcarca ( Casita Blanca), recorregut per tram Av. Vallcarca fins a carrer Argentera, carrer Argentera fins al final, i lectura manifest).

Volem defensar un barri sostenible, socialment just, verd, amb comerç de proximitat, amb espais públics per a tothom, on tothom si senti còmode i a gust. Un barri on puguin jugar i créixer els nostres fills i filles, un barri amable on els nostres nets i netes i els nostres avis i avies puguin passejar i també amb equipaments. Un barri com el que havia sigut abans Vallcarca. Un barri encara millor del que havia sigut.

Venim de lluny. Tots hem pogut presenciar la destrucció progressiva i brutal del barri de Vallcarca al llarg dels darrers anys donant pas a un paisatge inhòspit de solars i abandó. Un procés devastador que va obrir moltes ferides. Fins i tot el consistori, el d’ara i el d’abans, van veure clarament la necessitat, la urgència de revertir la situació i de compensar el greuge esdevingut.

Ja fa molt de temps que les diferents entitats i associacions hem anat reunint-nos, procurant arribar a consensos, teixint complicitats, per construir un model de barri per tots. El novembre de 2014 es van realitzar unes jornades de treball organitzades per l’Ajuntament sota el nom “el barri que volem”. Tots hi vàrem participar i es va poder consensuar un model de barri. La Vallcarca que tots volem.

I a partir d’aleshores tots ens vàrem posar a treballar amb l’ Ajuntament per garantir aquest model de barri consensuat. D’aquí la recuperació de Can Carol, el Consolat Danés, el futur parc dels arabescos, per posar alguns exemples. Malauradament però l’Ajuntament (ens diuen que ja no poden fer res més) va concedir recentment la llicència que permet que el constructor Núñez i Navarro edifiqui al bell mig del nucli antic de Vallcarca amb una tipologia constructiva que passa per alt tots els consensos i tot el treball fet per les entitats fins al moment. Que no respecta ni la tipologia, ni les alçades, ni es per res el model que els veïns i veïnes defensem.

Per això estem avui aquí. Per recordar que Barcelona no està en venda. Que Vallcarca no està en venda. I que defensarem fins a les últimes conseqüències la Vallcarca que els veïns i veïnes volem. Que l’interès d’un constructor privat no pot prevaler per sobre de l’interès general consensuat per la gent de Vallcarca. O és el seu model de ciutat o és el nostre. I serà el nostre. Ens hi estem jugant molt.

Sortim tots al carrer en defensa del nostre model de barri. Visca Vallcarca.