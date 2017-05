Història

Preestrena del documental "El segrest de Núria", de Zeba Produccions

Ben aviat es podrà visionar el documental "El segrest de Núria", que des de Zeba Produccions Audiovisuals han anunciat que està pràcticament enllestit.

S'ha anunciat una preestrena per a les persones que han fet possible el documental "d'una manera o altra i també pels mecenes que han fet possible aquest treball."

Aquesta presentació de preestrena es realitzarà el dimarts, 6 de juny a les 19h a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, a Barcelona. A l'acte també es presentarà el llibre "Mossèn, ens han pres la marededeu" que han escrit en Manuel Castellet i la Rosa Anna Felip, fruit de tota la investigació que hem dut a terme durant la realització del documental.

S'espera que Televisió de Catalunya l'emeti aquest estiu coincidint amb l'efemèride dels cinquanta anys d'aquells fets.

El segrest de la 'Mare de Déu de Núria'

El documental exposa els fets del "segrest de Núria", a través dels records i de la memòria dels implicats, veïns i historiadors. Aquest projecte neix com a continuació del documental "L’exili de la marededéu de Núria", que també el van fer possible Manuel Castellet i Zeba Produccions, gràcies a una campanya de micromecenatge feta fa dos anys. En aquest documental es parlava de l’exili forçós que va patir la imatge, des de que el capellà del Santuari de Núria se la va emportar el 1936 per salvarla fel fervor anticlerical dels milicians republicans, fins que va ser retornada al 1941, tot recorrent els diversos indrets per on va passar la talla fins arribar a Suïssa, on va restar-hi la major part del temps. Aquest documental es pot veure aquí.

La matinada del 9 de juliol de 1967, un grup de joves activistes antifranquistes entraven a l’església del Santuari de Núria i s’emportaven la marededéu. Hores després difonien un comunicat exigint tres reivindicacions que s’emmarcaven en la campanya Volem bisbes catalans!: nomenament només de bisbes catalans per totes les diòcesis del país; la dimissió de l’Arquebisbe de Barcelona, Marcelo González Martín i el retorn de l’abat Escarré, exiliat des de feia dos anys. Aquesta va ser una de les primeres grans victòries del catalanisme contra el règim franquista.