Memòria independentista

Reaccions per la mort d'en Ton Ribas: memòria vs. oblit

La mort i el comiat de l'històric independentista Ton Ribas i Sala fa pocs dies ha suscitat diversos gestos i comentaris a la xarxa. El darrer comiat a aquest lluitador fill de l'Hospitalet del Llobregat de 84 anys ha estat sentida per un gran nombre de persones que coneixien la seva trajectòria militant o bé el coneixien personalment com a excursionista, veí, activista per la llengua i la cultura o senzillament com a resistent polític.

El gran nombre de persones que va assistir al seu enterrament, un acte carregat de simbolisme i emotivitat, és una mostra del reconeixement col·lectiu per aquest vell independentista definit per Carles Sastre al parlament de cerimònia fúnebre com "El darrer soldat de la Pàtria." Ton Ribas representava un fil resistent de continuïtat de la lluita independentista durant dècades, respectat per un espectre molt ampli de persones, que reconeixien la seva humilitat, compromís i perseverança.

Però la memòria d'aquest lluitador independentista ha estat negligida tant per grans mitjans com per part del moviment independentista: per una banda, només una part del moviment polític més enllaçat amb la lluita independentista predecessora (i per tant amb els temps de la clandestinitat i la lluita armada) ha mostrat el reconeixement merescut a aquest "patriota de pedra picada." Per una altra banda, tan sols alguns mitjans se n'han fet ressò.

En aquest sentit, Roger Prims ha destacat en una piulada el següent comentari:

Sobre l'oblit en q ha mort Ton Ribas: significativament només @Llibertatcat,@ElTemps_cat i @elpuntavui n'han fet peça i semblança biogràfica

La mort de Ribas ha comptat amb nombroses mostres de condol i d'afirmació independentista a la xarxa. Però també alguna situació de "polèmica" com les piulades entre Santiago Espot i Miquel Strubell (un dels fundadors de l'ANC): ahir, dia de l'enterrament de Ribas i de l'assemblea de l'ANC a Granollers, Espot va piular el comentari "Espero q avui a Granollers gent @assemblea tingui un record a seva memòria. Sense homes com ell avui no seríem aqui", a la qual Strubell ha respost "Els hi ho proposes?" La darrera resposta ha estat "Massa tard", donat que ja s'havia conclòs l'assemblea de l'ANC.

Moltes altres mostres de record per Ton Ribas s'han fet presents a la xarxa, a part dels diversos articles que s'han publicat recordant-lo, com el d'Agustí Barrera, Robert Surroca i Marc Cros. Destaquem alguns dels comentaris sobre la mort de Ribas apareguts a la xarxa:

