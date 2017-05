El jurista López Bofill, acusat d'injúries a l'autoritat i amenaces a Twitter

Hèctor López Bofill està citat a declarar aquest dilluns 8 de maig a la Ciutat de la Justícia com a investigat per "una sèrie de tuits" publicats al seu compte de Twitter.

Segons informa el canal 324, el jurista i professor universitari Hèctor López Bofill està citat a declarar aquest dilluns 8 de maig a la Ciutat de la Justícia com a investigat per "una sèrie de tuits" publicats al seu compte de Twitter. Ho ha explicat ell mateix en aquesta xarxa social, i ha atribuït la citació a les seves opinions polítiques, ho ha definit com un "nou atac a la llibertat d'expressió".

López Bofill, que afirma que ha pogut veure l'expedient policial que ha motivat la citació, l'investiguen arran d'un tuit que va publicar el 8 de febrer. En el tuit deia que "es recordaria" dels funcionaris que han contribuït a "extorquir Catalunya". Els policies ho haurien interpretat com una amenaça, i la fiscalia li atribueix els delictes d'injúries a l'autoritat, amenaces i contra els drets fonamental

Aquesta tarda Solidaritat Catalana per la Independència ha emès un comunicat urgent que reproduïm tot seguit:

"Des de Solidaritat Catalana per la Independència volem expressar el nostre suport total i incondicional a n'Hèctor López Bofill, davant la seva citació a fiscalia. La llibertat d'expressió s'ha convertit en un nou enemic a abatre per a l'Estat espanyol, conscient que, només amb la repressió en tots els formats possibles, podrà intentar aturar la independència de la nostra nació.

En els propers dies, Solidaritat estudiarà totes les mesures a emprendre des del punt de vista legal, polític, mediàtic i popular per defensar la persona de l'Hèctor i també el dret inalienable a la llibertat i promourà tot tipus d'activitats per donar a conèixer el cas i implicar-hi el màxim nombre de gent possible tant a nivell nacional com internacional.

Ni un pas enrere,

Executiva Nacional Solidaritat"