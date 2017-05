Comunicat de premsa de la Plataforma Ciutadana Sa Feixina sí que tomba

Assistim bocabadats a la publicació del diari El Mundo (15/5/2017) referent a l'informe del Cap de Serveis Jurídics del Consell de Mallorca Sr. Miquel Barceló Llompart.

1 A l'article publicat a Dbalears Arca, manifesta la seva «satisfacció» per l'informe jurídic. Disposen ARCA i el Diari El Mundo de l'esmentat informe? a Memòria de Mallorca, entitat personada al procés no l'hi ha estat notificat. (Tràfic d'influències? Informació privilegiada?....)

2 El Diario El Mundo, cita com alt funcionari del Consell de Mallorca a un tal Miquel Llompart, es tracta d'amagar que l'autor de l'informe jurídic és el Cap de Serveis jurídics Miquel Barceló?

Destacat militant del sector més ultra del PP que a la passada legislatura, quan exercia de Secretari Tècnic de Cultura del Consell de Mallorca, presentà falsa denuncia davant la fiscalia contra la exconsellera Joana Lluïsa Mascaró (PSM) i contra l'actual President del Consell de Mallorca, a les hores batle d'Esporles a més del representat a Mallorca de l'entitat Pas, que va haver de romandre tres dies a la presó. (Dbalears 22/02/2016 titulat "LA DENUNCIA FALSA DE MIQUEL BARCELÓ")

3 Tot i reconèixer, la disparitat de criteris tècnics, pontifica que el Consell de Mallorca, està obligat a la protecció de la construcció feixista. (Respectant criteris arquitectònics, no és un monòlit.)

Sempre segons la seva opinió, la majoria d'especialistes i entitats es pronuncien a favor de la protecció, afirmació absolutament falsa.

4 El Sr. Barceló, obvia olímpicament que la comissió de Patrimoni, ja va declarar la NO protecció.

El procés es va haver d'iniciar de bell nou, per culpa de la ineficiència interessada o no, del seu departament, quan va permetre que alguna entitat a favor de la protecció, al·legues, una qüestió de forma.

5 Confiem en el fet que la Comissió de Patrimoni, es ratifiqui en l'anterior declaració de NO protecció i que els càrrecs electes, representants de la sobirania Popular, tant de l'Ajuntament de Palma, Consell de Mallorca i Govern de les Illes Balears, compleixin amb les seves promeses d'enderrocar la construcció feixista en compliment de la Llei de Memòria Històrica.