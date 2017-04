pilota valenciana

Sueca viurà diumenge una jornada de pilota sense precedents en la història ciutat

La presentació de la final de la XXVI Lliga Professional d’Escala i Corda ha tingut lloc durant aquest migdia al trinquet de Sueca. L’acte ha estat presidit pel president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán; qui ha estat acompanyat per l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit; el director comercial de Bankia d’Alacant i Murcia, Jesús Ángel Cecilia; el coordinador de pilota valenciana de la Generalitat Valenciana, Sebastià Giner, i el representant de Val Net, Alfredo Hernando. També han estat presents els grans protagonistes, els cinc jugadors finalistes.

L’alcaldessa de Sueca ha afirmat “el poble es troba molt acomboiat per esta cita inèdita, per la disputa per primera vegada en la història de la final de la Lliga Professional al trinquet municipal de Sueca”. La màxima autoritat local s'ha referit també a la història del trinquet que serà escenari de la primera ronda de finals i a la tradició de l'esport autòcton a Sueca: “Tenim un trinquet que ha estat referent en la pilota durant molt de temps. Una instal·lació que ens estimem com un tresor, amb dècades d’història o segles si ens remuntem al trinquet vell en funcionament durant tot el segle XIX i fins mitjà segle XX i el nostre poble, a més, ha donat també grans noms a la pilota i d'altra banda, aposta per l'educació en este esport” i ha continuat “som, per tant, uns dignes amfitrions per a la gran partida de diumenge”.

El president de la Federació de Pilota Valenciana ha felicitat als dos equips finalistes i ha agraït l’esforç per part de la Conselleria i Bankia. A més, ha aprofitat per remarcar que el pròxim any ja estarà en funcionament la Fundació per a la Promoció de la Pilota Valenciana fet que canviarà l’escenari del món professional i de la Lliga Professional. Per la seua part, el director comercial de Bankia ha assenyalat “en Bankia existeix una passió per la pilota valenciana i per la seua promoció, ja que forma part de la cultura. És un eix vertebrador. Amb aquesta fase final hem volgut fer un punt d'inflexió amb la pilota valenciana i generar continguts d'interès com han sigut la revista Vaqueta, per a les finals, i l'edició d'uns vídeos amb els protagonistes”. Mentre que el coordinador de pilota valenciana de la Generalitat Valenciana ha afegit “suposa una motivació extra per als jugadors disputar aquestes finals, a les que han arribat per la seua regularitat i el seu gran estat de forma els equips de Vila-real i Benidorm”.

Com han avançat les autoritats i els jugadors finalistes, s’espera amb gran expectació aquesta eliminatòria final que està previst que siga molt igualada i renyida. En el precedent més recent que data del passat 25 de febrer, la parella va superar al trio pel resultat de 60 per 45, en un duel que va tindre lloc al trinquet de Pelayo. A més, hi ha que destacar que els cinc finalistes coneixen el que és disputar la ronda final del torneig més rellevant per equips. Concretament, Soro III, Javi, Fèlix i Monrabal tenen en el seu palmarès una Lliga, mentre que Pere Roc II va perdre l’única final que va disputar.

Els dos equips arriben a la cita final que serà patrocinada per l’entitat bancària Bankia com la fase de semifinals, amb gran confiança desprès d’haver-se mostrat com els dos equips més potents i regulars de tota la competició. La parella de Vila-real integrada per Soro III i Javi únicament ha perdut una partida en tot el torneig, mentre que el trio de Benidorm de Pere Roc II, Fèlix i Monrabal va accedir a la final per la via rapida desprès de guanyar els seus dos compromisos de semifinals amb contundència.

La ronda de finals s’iniciarà aquest pròxim diumenge, dia 23 d’Abril, a partir de les 11:30 hores al trinquet de Sueca i continuarà el dia 30 d’Abril al trinquet de Pelayo. En cas de ser necessària la partida de desempat, aquesta tindria lloc el diumenge 7 de Maig també al trinquet de Pelayo.