Irlanda del Nord

Multitudinari comiat a Martin McGuinness a Derry

Les banderes irlandeses van onejar ahir a mitja asta en homenatge a Martin McGuinness, excomandante de l'IRA i negociador que va consolidar el procés de pau, que va ser enterrat en la seva Derry natal abrigallat per milers de persones que van voler homenatjar al líder republicà. Gerry Adams va afirmar: "McGuinness va ser un lluitador per la llibertat, no un terrorista"