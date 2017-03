Per la ruptura

La CUP-CC rebutja la proposta de Joan Coscubiela de derogar a disposició addicional sobre el referèndum.

La CUP-Crida Constituent considera fora de lloc la proposta del portaveu de CSQP Joan Coscubiela de derogar la disposició addicional sobre el referèndum. “Entenem que estan fora de lloc i que només busquen provocar el màxim d'esquerdes possibles en el sí de les forces democràtiques que aposten per un referèndum d'autodeterminació sense adjectius” ha manifestat la diputada Eulàlia Reguant.

Des de l'esquerra independentista, i tal i com ja hem dit moltes vegades, no compartim l'impuls de la via pactada amb l'estat perquè entenem que l'exercici del dret a l'autodeterminació només pot dependre justament de la determinació i la voluntat d'un poble d'exercir-lo. Però igual com no ens vam oposar a la resolució que apostava per aquesta via en el Debat Política General el passat mes de novembre, tampoc no demanaríem mai la derogació de la disposició aprovada aquest dijous amb els vots de JxSí i de CSQP.

“Entenem aquests declaracions de Joan Coscubiela com un gest de força en clau interna de la seva coalició” ha declarat la diputada Reguant, qui també ha aprofitat per aplaudir “l’actitud de Joan Nuet en tot l'episodi repressiu contra la Mesa del Parlament, i d'Àngels Castells votant totes les resolucions favorables al referèndum durant el Ple de Pressupostos”.

La CUP-CC entén que cal promoure espais d'entesa entre les forces partidàries del referèndum, i es reafirma de nou en el compromís de seguir treballant en aquesta direcció.