Les entitats del Maresme reclamen participar en les negociacions sobre el futur bus directe amb Barcelona

Les entitats que impulsen la reivindicació d'una línia d'autobús directa entre Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Barcelona han fet pública una nota en què reclamen als ajuntaments implicats més transparència, informació i participació en el desenvolupament d'aquesta demanda. Les plataformes asseguren que la millora de la mobilitat només serà possible si administracions, forces polítiques i societat civil treballen de manera coordinada i amb un full de ruta compartit.
Les entitats signants —Canet Connecta Bus!, Gent per Canet, l'Associació de Veïns i Veïnes d'Arenys de Mar, l'Associació de Veïns d'Arenys de Mar (AVAM) i la Coordinadora Preservem el Maresme (CPEM)— recorden que durant els darrers mesos han liderat una important mobilització ciutadana per reclamar una connexió directa amb Barcelona.
Entre els mesos de febrer i abril van impulsar una campanya de recollida de signatures que va reunir més de 7.000 adhesions: 3.600 a Canet de Mar, 1.900 a Arenys de Mar i 1.800 a Arenys de Munt. Posteriorment, aquestes signatures es van lliurar als respectius ajuntaments i a la Sindicatura de Greuges, mentre que diversos plens municipals aprovaven mocions de suport a la reivindicació. Segons remarquen les entitats, algunes d'aquestes mocions ja preveien explícitament la participació de la societat civil en els espais de treball institucional.
En el comunicat, les plataformes valoren positivament que els tres ajuntaments hagin començat a treballar conjuntament per abordar una solució compartida a les necessitats de mobilitat del territori. No obstant això, lamenten haver conegut aquestes reunions a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials, sense haver rebut informació directa ni haver estat informades del contingut de les trobades o dels acords adoptats.
Les entitats consideren que la reivindicació és fruit del treball col·lectiu de la societat civil i no patrimoni de cap administració ni de cap partit polític. En aquest sentit, rebutgen qualsevol intent de capitalitzar políticament els avenços que es puguin produir i defensen que qualsevol pas endavant s'ha de construir de manera conjunta, transparent i amb la participació efectiva de les organitzacions impulsores.
El comunicat també subratlla que la millora de la connectivitat entre els tres municipis requereix responsabilitat, generositat i cooperació entre totes les parts implicades per donar resposta a les necessitats de mobilitat del territori.
Finalment, les entitats anuncien que durant els propers dies sol·licitaran una reunió conjunta amb els representants dels governs municipals de Canet de Mar, Arenys de Mar i Arenys de Munt. L'objectiu és conèixer de primera mà les actuacions iniciades, establir un espai estable de coordinació i definir un full de treball compartit que permeti avançar en la reivindicació d'una línia d'autobús directa amb Barcelona com a alternativa a la carretera R-1.