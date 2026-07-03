L'Audiència de Girona confirma l'arxivament de la causa pels incidents en la protesta contra els macroparcs eòlics de l'Albera

La mobilització havia estat comunicada prèviament i es desenvolupava sota la supervisió dels Mossos d'Esquadra. Segons expliquen les persones denunciants, un vehicle ocupat per dos agents de la Guàrdia Civil de paisà va travessar la concentració, provocant la caiguda de diverses persones i lesions tant a una manifestant com a un agent dels Mossos d'Esquadra que formava part del dispositiu de seguretat.
Arran d'aquests fets, les persones afectades i la IAEDEN-Salvem l'Empordà es van personar en el procediment judicial amb l'objectiu que s'investiguessin les circumstàncies de l'actuació i s'escaiguessin les responsabilitats corresponents. Tanmateix, tant el jutjat instructor com ara l'Audiència Provincial han acordat l'arxivament del procediment, sense que els fets arribin a ser examinats en un judici oral.
En un comunicat fet públic després de conèixer la resolució, la IAEDEN-Salvem l'Empordà ha expressat la seva «profunda preocupació» per la decisió judicial. L'entitat considera que l'arxivament deixa sense resposta les persones afectades i lamenta que els fets no hagin pogut ser examinats en un judici. També critica que la resolució doni credibilitat a la versió dels agents investigats malgrat, segons sosté, l'existència de testimonis presencials, persones lesionades, un agent dels Mossos d'Esquadra personat com a perjudicat i contradiccions que, al seu entendre, haurien justificat la celebració d'una vista oral.
Segons la IAEDEN-Salvem l'Empordà, la decisió judicial transcendeix el cas concret de Sant Climent Sescebes i planteja interrogants sobre les garanties efectives del dret de protesta. L'entitat considera que el fet que una actuació policial denunciada durant una manifestació autoritzada no hagi arribat a ser examinada en un judici oral pot afeblir la confiança en la capacitat de les institucions per depurar responsabilitats quan es produeixen incidents en mobilitzacions ciutadanes.
La protesta del 6 de desembre de 2023 s'emmarcava en la campanya impulsada per diverses entitats ecologistes i de defensa del territori contra els projectes de macroparcs eòlics previstos a l'Albera i al golf de Roses. Les organitzacions convocants denunciaven que aquestes instal·lacions industrials podien comportar una forta afectació sobre un dels espais naturals més valuosos de l'Empordà i reclamaven un model de transició energètica compatible amb la preservació del territori i la participació de les comunitats locals.
Malgrat que la resolució judicial posa fi al procediment penal, la IAEDEN-Salvem l'Empordà assegura que continuarà defensant el dret a la protesta, la llibertat d'organització i la mobilització social com a eines imprescindibles per protegir el territori. L'entitat afirma que el tancament de la causa no esvaeix els interrogants que, al seu parer, continuen plantejant els fets del 6 de desembre de 2023 ni la necessitat d'exigir garanties efectives per als drets democràtics.
La decisió judicial coincideix amb un moment en què diversos projectes de grans infraestructures energètiques continuen generant oposició social en diferents punts dels Països Catalans. En aquest context, el cas de Sant Climent Sescebes s'afegeix al debat sobre la compatibilitat entre la transició energètica, la protecció del territori i les garanties dels drets de participació i protesta.