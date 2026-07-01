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El Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme denuncia que tres famílies continuen sense aigua a El Masnou

Habitatge
El Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme denuncia que tres famílies continuen sense aigua a El Masnou

L'entitat reclama una actuació urgent de l'Ajuntament i assegura que la situació, que afecta dues llars amb menors, s'ha agreujat amb l'onada de calor

01/07/2026 Drets i Llibertats

El Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme ha denunciat que tres famílies d'El Masnou continuen sense accés a l'aigua corrent més de sis mesos després que el municipi assumís la gestió pública del servei. L'organització considera que aquesta situació contradiu l'objectiu mateix de la municipalització i reclama a l'Ajuntament una actuació immediata per garantir un dret humà bàsic.

L'accés a l'aigua potable és reconegut per les Nacions Unides com un dret indispensable per a la vida, la salut i la dignitat. Aquest principi ha estat un dels arguments que han impulsat, durant els darrers anys, la recuperació de la gestió pública del servei d'aigua en diversos municipis dels Països Catalans.

A El Masnou, la gestió va passar a mans de l'empresa pública SUMEM el novembre de 2025, posant fi a més de cinquanta anys de concessió privada. El procés havia començat el 2019 amb la creació d'una comissió d'estudi i es va concretar després que el ple municipal aprovés el febrer de 2024 el canvi de model.

Tanmateix, segons el Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme, la municipalització encara no ha garantit l'accés universal al servei. L'entitat denuncia que tres famílies, dues de les quals amb infants, continuen sense subministrament d'aigua perquè no s'ha tramitat el corresponent comptador social.

Segons explica el col·lectiu, ni els Serveis Socials municipals ni l'empresa SUMEM han resolt la situació. El Sindicat assegura que la regularització depèn únicament de l'aprovació d'un decret d'alcaldia, un tràmit administratiu que atribueix directament al govern municipal encapçalat per Jaume Oliveras.

La portaveu del Sindicat, Georgina Luna, alerta que «amb l'actual onada de calor, no tenir un accés regular a aigua corrent posa en risc la salut i la integritat de les famílies i dels seus infants i joves». L'entitat considera especialment greu que aquesta situació es produeixi en un municipi que fa pocs mesos va presentar la municipalització del servei com una eina per garantir una gestió més justa i propera.

Una gestió pública sota escrutini

El Sindicat també recorda que els primers mesos de funcionament de SUMEM no han estat exempts de dificultats. Entre les incidències denunciades hi ha errors en la facturació, problemes administratius i deficiències en l'atenció a les persones usuàries.

Per al col·lectiu, aquests problemes posen de manifest que la recuperació de la gestió pública, per si sola, no garanteix una millora efectiva si no va acompanyada de mecanismes que assegurin l'accés universal al servei, especialment per a les persones en situació de vulnerabilitat.

En aquest sentit, el Sindicat insisteix que la municipalització no hauria de limitar-se a un canvi de titularitat del servei, sinó que ha de traduir-se en polítiques públiques capaces de fer efectiu el dret a l'aigua. Per això reclama que el consistori actuï amb urgència i resolgui la situació de les tres famílies afectades.

L'organització conclou que, en un context marcat per temperatures extremes cada vegada més freqüents, deixar famílies sense accés a l'aigua corrent és una situació «d'extrema gravetat» que exigeix una resposta immediata de l'administració municipal.

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