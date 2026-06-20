La reunió de la Mesa Sectorial del Personal Docent celebrada ahir ha evidenciat que el conflicte educatiu continua obert. USTEC·STEs (IAC) va traslladar al Departament d'Educació i Formació Professional que el malestar als centres educatius és profund i que, si no s'obre una negociació real sobre les reivindicacions del professorat, les mobilitzacions podrien reprendre's durant el primer trimestre del curs 2026-2027.
El sindicat va reclamar a la consellera que concreti de manera urgent els espais de diàleg anunciats recentment i va advertir que seria "preocupant i inacceptable" que aquest procés es dugués a terme al marge de les organitzacions sindicals. Segons USTEC, la Mesa Sectorial és l'espai legítim per abordar les condicions laborals del professorat i negociar les mesures que afecten el sistema educatiu.
Durant la sessió, els representants sindicals van insistir en la necessitat d'afrontar reivindicacions de fons com la millora salarial, la reducció de ràtios, l'augment de plantilles, el reforç de l'educació inclusiva i la defensa de l'escola pública. També van denunciar problemes quotidians que continuen sense resoldre's, com les incidències en els pagaments, les dificultats del professorat desplaçat, el cobrament de les tutories, la reducció horària per als majors de 55 anys o les condicions laborals derivades de les altes temperatures als centres.
Crítiques a la gestió de la borsa docent
Un dels punts centrals de la reunió va ser la nova convocatòria del concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de personal interí docent. El Departament preveu mantenir oberta la convocatòria fins al 8 de febrer de 2027 i introduir la possibilitat d'incorporar-se a la borsa de manera condicionada a l'obtenció del nivell C2 de català.
USTEC va defensar que, davant la manca de personal docent que el mateix Departament reconeix, caldria mantenir una borsa oberta de manera permanent i garantir una informació transparent sobre les necessitats reals de cada especialitat i territori. També va reclamar més places públiques de màster i més facilitats per obtenir el nivell C2 de català, advertint que les mancances actuals no poden convertir-se en un obstacle per accedir o mantenir-se dins del sistema educatiu.
L'Administració va respondre que estudia ampliar fins a dos o tres anys el termini per acreditar el nivell C2 i es va comprometre a analitzar la possibilitat de recuperar cursos presencials de català per al personal educatiu.
Defensa del català com a llengua vehicular
En relació amb les instruccions d'organització dels centres, USTEC va reclamar que el català consti explícitament com a llengua vehicular i d'aprenentatge en tots els ensenyaments, d'acord amb els projectes lingüístics dels centres. El sindicat considera que aquesta referència ha de quedar recollida de manera clara en la normativa educativa.
El Departament va assegurar que estudiarà incorporar aquesta especificació als diferents documents normatius i que revisarà altres qüestions plantejades pel sindicat relacionades amb els horaris, les substitucions i el respecte al principi d'especialitat docent.
Rebuig a la pròrroga del model de governança educativa
La Mesa també va debatre la pròrroga del nou model de governança educativa impulsat pel Govern en diverses zones pilot del país. USTEC va rebutjar que es prorrogui una experiència que considera insuficientment avaluada i va exigir que es presentin dades objectives sobre el seu impacte abans de prendre noves decisions.
El sindicat va advertir que la corresponsabilitat amb les administracions locals no pot derivar en desigualtats territorials ni en una transferència de responsabilitats sense els recursos necessaris. També va reclamar que qualsevol reforma reforci el paper de l'escola pública, la cohesió social i el català com a llengua vehicular.
Persistència de les incidències en les adjudicacions
En el torn obert de paraules, USTEC va denunciar novament errors en les adjudicacions d'estiu, problemes en les propostes de continuïtat i situacions que han deixat centenars de docents interins sense vacant. El sindicat considera especialment greu que encara hi hagi professorat amb anys d'experiència obligat a acceptar destinacions molt allunyades del seu lloc de residència.
Malgrat que l'Administració va defensar la feina realitzada durant els darrers mesos i es va comprometre a revisar les reclamacions que es presentin, USTEC va reiterar que el conflicte educatiu continua viu i que la resposta del Departament en les properes setmanes serà determinant per al clima amb què començarà el pròxim curs escolar.
"O s'obre una negociació real, o el conflicte continuarà", va resumir el sindicat a l'inici d'una Mesa Sectorial que deixa oberta la porta a noves mobilitzacions de la comunitat educativa