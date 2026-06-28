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Una nova mobilització per exigir responsabilitats per la DANA manté el poble valencià alçat

Gota Freda
Una nova mobilització per exigir responsabilitats per la DANA manté el poble valencià alçat

Els valencians tornen a mobilitzar-se a Paiporta per exigir la fi de l'aforament de Carlos Mazón, responsabilitats polítiques i una reconstrucció que vint mesos després continua pendent.

28/06/2026 Política

Les víctimes de la DANA i més de dues-centes entitats cíviques, socials i sindicals s'han tornat a mobilitzar aquest diumenge a Paiporta per reclamar responsabilitats polítiques i judicials per la gestió de la catàstrofe del 29 d'octubre de 2024. Sota el lema "Mazón a presó", la manifestació ha exigit que l'ex-president de la Generalitat, Carlos Mazón, perdi l'aforament com a diputat i comparegui davant el jutjat de Catarroja, on s'instrueix la causa judicial sobre la tragèdia.

La protesta, que coincideix amb el vintè mes de la DANA, s'ha celebrat per primera vegada als carrers de Paiporta, el municipi que va registrar el nombre més elevat de víctimes mortals i que s'ha convertit en el símbol de la devastació provocada per la riuada. La mobilització també ha volgut retre homenatge a les 230 persones que van perdre la vida i recordar que les conseqüències de la catàstrofe continuen ben presents.

Abans de l'inici de la marxa, diverses representants de les associacions de víctimes han denunciat la manca de responsabilitats assumides per les institucions. Rosa M. Álvarez ha criticat l'actitud del Partit Popular envers les víctimes durant el darrer ple de les Corts Valencianes, mentre que Dolores Ruiz, que va perdre el marit i dos fills durant la riuada, ha assegurat que continuarà reclamant justícia "fins que em mori". Per la seva banda, Toñi García ha denunciat que vint mesos després "encara no sabem la veritat" i ha acusat el govern valencià d'haver actuat amb una greu negligència.

Mariló Gradolí ha recordat que Paiporta va ser el municipi més castigat per la tragèdia i ha insistit que encara no s'han assumit les responsabilitats polítiques corresponents. També Elisabeth González, supervivent de la DANA, ha denunciat que molts dels projectes de reconstrucció continuen pendents i que les persones afectades no han rebut el suport institucional necessari.

La manifestació ha recorregut els carrers del municipi fins a travessar el barranc del Poio, el desbordament del qual va desencadenar bona part de la devastació, i ha finalitzat a la plaça Major amb la lectura d'un manifest dels col·lectius convocants i la interpretació de la cançó El riu no té culpa, d'Alejandro i Maria Laura.

Els convocants també han volgut denunciar que, vint mesos després de la catàstrofe, Paiporta i altres municipis afectats continuen patint greus mancances en la reconstrucció. Entre les actuacions encara pendents han assenyalat la reparació de 22 quilòmetres de clavegueram, la reconstrucció de voreres, la situació provisional del CEIP l'Horta, que continua en mòduls prefabricats, i la inutilització d'equipaments com l'auditori o la piscina municipal.

Amb aquesta ja són vint les mobilitzacions convocades per les víctimes de la DANA. Lluny d'afeblir-se, el moviment continua reclamant veritat, justícia i reparació, convençut que encara resten moltes responsabilitats per depurar i que la reconstrucció dels municipis afectats està lluny d'haver culminat.

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