Som Poble proposa fer una consulta popular

El govern municipal de Sant Martí Vell va convocar dimarts els regidors a un ple extraordinari, celebrat ahir a les 9 h del matí, per aprovar inicialment una expropiació forçosa vinculada a una actuació prevista al POUM aprovat l’any 2011, destinada a la construcció d’un aparcament.
El portaveu de Som Poble va defensar durant el ple que hi ha hagut una manca de transparència i una justificació insuficient per convocar un ple extraordinari i urgent amb aquesta finalitat.
El portaveu va explicar que, al llarg d’aquests gairebé 16 anys, han passat diversos governs municipals i cap ha prioritzat aquesta actuació urbanística perquè, segons la formació, no respon a una necessitat prioritària dels veïns i veïnes del municipi. “L’aparcament només beneficia el restaurant de la família de l’alcalde”, va afirmar.
A més, va recordar que “el mateix govern municipal ha disposat de tres anys per portar a terme aquesta actuació per la via ordinària i tampoc no ho ha fet. Ara prefereixen tramitar-la d’urgència per evitar que l’oposició i els mateixos veïns i veïnes del municipi puguin accedir a l’expedient i informar-se adequadament de l’actuació que volen impulsar”.
Som Poble va votar en contra de l’aprovació inicial de l’expropiació forçosa i va demanar a l’alcalde i al govern municipal que, abans de tirar-la endavant, organitzin una consulta popular perquè sigui la ciutadania qui determini la necessitat o no de dur a terme aquesta expropiació i la posterior actuació, valorada en aproximadament 200.000 euros, per construir un aparcament públic als afores del poble, al costat del restaurant.
Som Poble ha defensat reiteradament que el POUM és un instrument urbanístic amb molts anys de vigència i que caldria revisar actuacions com aquesta. Segons la formació, l’aparcament hauria d’ubicar-se en un altre espai que respongués a necessitats col·lectives i no als interessos d’un negoci privat.
Per aquest motiu, i davant la negativa de l’alcalde a convocar una consulta popular, la formació a l’oposició organitzarà una xerrada informativa adreçada als veïns i veïnes per exposar la situació. També impulsarà una recollida de signatures amb l’objectiu d’aturar el projecte de l’aparcament.