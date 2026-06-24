Plataforma per la Llengua demana votar "Pirineu Català" en la consulta sobre el futur nom del departament nord-català

Plataforma per la Llengua ha fet una crida a votar l'opció "Pirineu Català" (Pyrénées Catalanes) en la consulta ciutadana sobre el futur nom del departament dels Pirineus Orientals, que se celebrarà entre el 22 de juny i el 15 d'agost. Segons l'entitat, aquesta denominació representa una oportunitat per reforçar el reconeixement públic i institucional de la identitat catalana a la Catalunya del Nord.
Els electors podran escollir entre tres opcions: l'actual "Pirineu Oriental" (Pyrénées-Orientales), "Pirineu Català" (Pyrénées Catalanes) i "Pirineu Mediterrània" (Pyrénées Méditerranée). Plataforma per la Llengua considera que només la segona incorpora explícitament la referència a la catalanitat del territori.
L'organització assenyala que mantenir la denominació actual suposaria perpetuar un nom estrictament administratiu i desvinculat de la realitat històrica i cultural del país. Pel que fa a l'opció "Pirineu Mediterrània", considera que es tracta d'una fórmula geogràfica genèrica que no reflecteix la singularitat nacional del territori.
Plataforma per la Llengua recorda que la Catalunya del Nord ha viscut, des de la seva annexió a l'Estat francès, un llarg procés d'uniformització política, administrativa i lingüística que ha arraconat progressivament la llengua catalana dels àmbits oficials, educatius i públics. En aquest context, defensa que incorporar la referència catalana al nom del departament contribuiria a reforçar la visibilitat i el reconeixement institucional de la llengua i la identitat pròpies.
L'entitat admet que hi hauria denominacions més ajustades a la realitat nacional del territori, com Catalunya del Nord o País Català, una proposta que ja havia obtingut un ampli suport en consultes anteriors però que finalment no ha estat inclosa entre les opcions sotmeses a votació. Tot i això, considera que "Pirineu Català" és l'alternativa més favorable entre les tres propostes actuals.
La consulta està oberta als electors inscrits a les llistes electorals del departament. El vot es podrà emetre per correu postal mitjançant el butlletí distribuït a la revista institucional Mon Département o per internet, a partir de l'1 de juliol, a través del portal oficial lenom66.fr amb identificació mitjançant FranceConnect.
Plataforma per la Llengua recorda que el resultat de la consulta no comportarà automàticament el canvi de nom, ja que la decisió final correspon al govern francès mitjançant un decret del Consell d'Estat a proposta del Consell Departamental. Amb tot, considera que una victòria clara de l'opció "Pirineu Català" reforçaria la legitimitat de la demanda i contribuiria a situar de nou la catalanitat de la Catalunya del Nord en el centre del debat públic.
Per aquest motiu, l'entitat anima els electors a participar en la consulta i a donar suport a una denominació que considera un pas important per combatre la invisibilització històrica de la identitat catalana al territori.